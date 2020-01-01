За кордоном від коронавірусу померло вже 6 українців
Сьогодні, 01:11
За межами України від коронавірусної інфекції COVID-19 померли вже шестеро українців.
Про це у Facebook повідомило ввечері 10 квітня Міністерство закордонних справ України, - повідомляє Гордон.
Станом на вечір 5 квітня померлих від коронавірусу за кордоном українців було п'ятеро.
У якій країні помер шостий громадянин України – не зазначено. Це може бути Польща, де порівняно з минулим днем кількість українців, яких лікують від COVID-19, зменшилася на трьох осіб.
Усього за кордоном України від коронавірусу лікують 172 українців, більшість із них – 121 – в Італії. Загалом пацієнтами українці є у 20 країнах.
Кількість українців, яких вилікували, – 19, їхня кількість не змінюється з 9 квітня.
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Про це у Facebook повідомило ввечері 10 квітня Міністерство закордонних справ України, - повідомляє Гордон.
Станом на вечір 5 квітня померлих від коронавірусу за кордоном українців було п'ятеро.
У якій країні помер шостий громадянин України – не зазначено. Це може бути Польща, де порівняно з минулим днем кількість українців, яких лікують від COVID-19, зменшилася на трьох осіб.
Усього за кордоном України від коронавірусу лікують 172 українців, більшість із них – 121 – в Італії. Загалом пацієнтами українці є у 20 країнах.
Кількість українців, яких вилікували, – 19, їхня кількість не змінюється з 9 квітня.
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