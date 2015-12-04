Волинянин восьмий раз потрапив за ґрати





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, -



Під час суду встановили, що 15 жовтня минулого року раніше неодноразово судимий обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, знаходився в будинку своєї сусідки. Там він відкрито викрав зі столу мобільний телефон «Nokia», вартість якого 500 гривень.



Обвинувачений свою вину не визнав. Він розповів, що зайшов до сусідки, оскільки шукав неповнолітнього сина своєї співмешканки, проте та відповіла, що не знає, де знаходиться дитина. Тож він взяв зі столу мобільний телефон, сказавши, що поверне після того, як вона покаже місце, де сховала дитину.



З його слів, телефон був постійно при ньому. Перебуваючи на прибудинковій території власного будинку, крадій побачив, що приїхала поліції, тож він кинувся навтьоки. Проте правоохоронцям вдалося його затримати. Чоловік зазначив, що телефон йому потрібний не був. Він не заперечував, що на момент вчинення крадіжки перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Незважаючи на заперечення своєї вини, вона була доведена сукупністю доказів.



Відтак суд призначив ркецидивісту покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині чоловіка, який сім разів перебував за ґратами, засудили увосьме. Цього разу рецидивіст вкрав мобільний телефон у сусідки.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області, - пише ІА Волинські новни.Під час суду встановили, що 15 жовтня минулого року раніше неодноразово судимий обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, знаходився в будинку своєї сусідки. Там він відкрито викрав зі столу мобільний телефон «Nokia», вартість якого 500 гривень.Обвинувачений свою вину не визнав. Він розповів, що зайшов до сусідки, оскільки шукав неповнолітнього сина своєї співмешканки, проте та відповіла, що не знає, де знаходиться дитина. Тож він взяв зі столу мобільний телефон, сказавши, що поверне після того, як вона покаже місце, де сховала дитину.З його слів, телефон був постійно при ньому. Перебуваючи на прибудинковій території власного будинку, крадій побачив, що приїхала поліції, тож він кинувся навтьоки. Проте правоохоронцям вдалося його затримати. Чоловік зазначив, що телефон йому потрібний не був. Він не заперечував, що на момент вчинення крадіжки перебував у стані алкогольного сп’яніння.Незважаючи на заперечення своєї вини, вона була доведена сукупністю доказів.Відтак суд призначив ркецидивісту покарання у виді чотирьох років позбавлення волі.

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