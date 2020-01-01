У волинській ОТГ штрафуватимуть тих, хто не прибере своїх територій
Сьогодні, 10:14
«Зробимо нашу громаду чистою!» – з таким закликом звернулося до місцевих жителів керівництво Сошичненської ОТГ.
Про це пише газета "Волинь".
Голова ОТГ Світлана Сидорук зазначила, що днями прибрали територію біля адмінприміщення центральної садиби Сошичненської ОТГ.
«Працювали в парах, дотримуючись карантинних вимог. Найприємніше садити квіти, наш квітник відчув нашу турботу і віддячить нам красою. Дякуємо за саджанці квітів, кущів моїй давній, чудовій подрузі Люсі Констянтинівні, за спонсорські кошти Пилипчуку С В., власникам розсадника в села Качин», – зазначила очільниця ОТГ.
А раніше вона закликала мешканців прибрати біля свого подвір'я, на своїй земельній ділянці.
«Карантин дозволяє працювати та прибирати, сільська рада має право накласти штраф – від 340 до майже 2 тис. грн., або вилучення земельної ділянки», – повідомлялося на сторінці громади.
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Про це пише газета "Волинь".
Голова ОТГ Світлана Сидорук зазначила, що днями прибрали територію біля адмінприміщення центральної садиби Сошичненської ОТГ.
«Працювали в парах, дотримуючись карантинних вимог. Найприємніше садити квіти, наш квітник відчув нашу турботу і віддячить нам красою. Дякуємо за саджанці квітів, кущів моїй давній, чудовій подрузі Люсі Констянтинівні, за спонсорські кошти Пилипчуку С В., власникам розсадника в села Качин», – зазначила очільниця ОТГ.
А раніше вона закликала мешканців прибрати біля свого подвір'я, на своїй земельній ділянці.
«Карантин дозволяє працювати та прибирати, сільська рада має право накласти штраф – від 340 до майже 2 тис. грн., або вилучення земельної ділянки», – повідомлялося на сторінці громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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