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У волинській ОТГ штрафуватимуть тих, хто не прибере своїх територій

У волинській ОТГ штрафуватимуть тих, хто не прибере своїх територій
«Зробимо нашу громаду чистою!» – з таким закликом звернулося до місцевих жителів керівництво Сошичненської ОТГ.

Про це пише газета "Волинь".

Голова ОТГ Світлана Сидорук зазначила, що днями прибрали територію біля адмінприміщення центральної садиби Сошичненської ОТГ.

«Працювали в парах, дотримуючись карантинних вимог. Найприємніше садити квіти, наш квітник відчув нашу турботу і віддячить нам красою. Дякуємо за саджанці квітів, кущів моїй давній, чудовій подрузі Люсі Констянтинівні, за спонсорські кошти Пилипчуку С В., власникам розсадника в села Качин», – зазначила очільниця ОТГ.

А раніше вона закликала мешканців прибрати біля свого подвір'я, на своїй земельній ділянці.

«Карантин дозволяє працювати та прибирати, сільська рада має право накласти штраф – від 340 до майже 2 тис. грн., або вилучення земельної ділянки», – повідомлялося на сторінці громади.

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Теги: штраф, прибирання, отг
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