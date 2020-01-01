На «Ягодині» затримали вантажівку з контрабандою вартістю 144 тисячі

На пропускному пункті «Ягодин» вилучили незадекларований товар на суму 144 тисяч гривень.Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.Як інформують прикордонники, 9 квітня, прямуючи з Республіки Польща в Україну в зону митного контролю заїхав вантажний автомобіль марки Scania R420. До митного контролю митному органу подано товаросупровідні документи, згідно з якими переміщується «суміш рослинних олій «ERTIFIL AB 530».У результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили 15 телевізорів марки «LG Electronics» загальною вартістю 144,6 тисяч гривень.Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.