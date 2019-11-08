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Не потрібно забувати про інсульти: поради луцьких медиків, як вчасно виявити страшний недуг

Не потрібно забувати про інсульти: поради луцьких медиків, як вчасно виявити страшний недуг
Хоча нині вся увага суспільства прикута до гострої респіраторної хвороби COVID-19, яку спричиняє коронавірус SARS-CoV-2, люди продовжують хворіти на інші недуги, а відтак потребують якісної медичної допомоги.

Незважаючи на складну ситуацію з поширенням коронавірусу у світі, не потрібно забувати про інсульти, адже це захворювання характеризується великим відсотком інвалідизації та смертності в Україні. На цьому наголошує лікар-невропатолог Луцької міської клінічної лікарні Наталія Ящук, - пише ІА Волинські новини.

«У зв’язку з карантином (ймовірно це пов’язано з тим, що більшість родин проводять час разом, перебуваючи вдома, і вчасно можуть зреагувати на зміну стану здоров’я та час появи гострих симптомів) збільшилась кількість хворих, які попадають до нас в «терапевтичне вікно» лікування інсульту, коли медики кардинально можуть вплинути на перебіг захворювання з принципів доказової медицини», – написала вона у Facebook.

Наталія Ящук нагадує, що Луцька міська лікарня надає цілодобову ургентну допомогу пацієнтам з гострими станами, в тому числі пацієнтам з інсультами. В неврологічному відділенні проводиться тромболітична терапія з використанням препарату «Актилізе» при ішемічному інсульті та механічна тромбекстракція при ознаках тромбозу великої судини.

Тромбекстракція – це механічне видалення тромбу з артерії спеціальними інструментами через доступ зі стегнової артерії під місцевим знечуленням. В міській лікарні тромболізис проводиться з 2006 року, механічна тромбекстракція – з 2018 року. Протягом останнього місяця проведено 3 тромбекстракції та 6 тромболізисів.

«Хочу поділитися останнім випадком лікування пацієнтки з ішемічним інсультом. Пацієнтка 48 років, яка хворіє гіпертонічною хворобою, доставлена в лікарню через годину після початку захворювання. При поступленні стан важкий, втрачена мова і її сприйняття, відсутні рухи в правих кінцівках, потьмарена свідомість. Пацієнтці проведено тромболітичну терапію препаратом «Актилізе», скеровано на тромбекстракцію. Використана методика бриджінгу, – описує випадок лікарка. – Результат – хвора в свідомості, сила в правій руці і нозі відновилась майже повністю, активно спілкується».

Медики радять: за перших же ознак інсульту слід негайно викликати бригаду швидкої допомоги. «Фіксуйте час захворювання, адже час – це мозок», – наголошує Наталія Ящук і додає: що швидше буде надана допомога, тим кращим буде результат для пацієнта.

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Теги: інсульт, луцьк, лікарня, допомога
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