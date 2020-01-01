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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні підтвердили 2 511 випадків коронавірусу: 79 людей вже одужали

В Україні підтвердили 2 511 випадків коронавірусу: 79 людей вже одужали
Станом на, 11 квітня в Україні досліджено 26 557 зразків на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР (лабораторна діагностика).

Про це повідомляють на сторінці ЦГЗ.

Протягом 10 квітня отримано 308 повідомлень про нові підтверджені випадки за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів.

Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 151 випадок (7 одужали);
Волинська обл. — 52 випадки (2 одужали);
Дніпропетровська обл. — 55 випадки (5 одужали);
Донецька обл. — 11 випадків (1 одужав);
Житомирська обл. — 74 випадки;
Закарпатська обл. — 60 випадків (3 одужали);
Запорізька обл. — 64 випадки (8 одужали);
Івано-Франківська область — 274 випадки (12 одужали);
м. Київ — 396 випадків;
Київська обл. — 149 випадків (9 одужали);
Кіровоградська обл. — 106 випадків;
Львівська обл. — 96 випадки (5 одужали);
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 51 випадок;
Полтавська обл. — 24 випадки;
Рівненська обл. — 103 випадки (3 одужали);
Сумська обл. — 69 випадків (1 одужав);
Тернопільська обл. — 208 випадків (1 одужав);
Харківська обл. — 8 випадків;
Херсонська обл. — 28 випадків;
Хмельницька обл. — 18 випадків;
Черкаська обл. — 93 випадки (1 одужав);
Чернівецька обл. — 409 випадків (21 одужав);
Чернігівська обл. — 9 випадків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 73 людини, з них 32 чоловіка та 41 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86,3%).

Загалом 79 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

У дописі наголошують, що в Україні досліджують зразки не лише осіб, яким встановлена підозра, а і тих, хто контактував із пацієнтом з підтвердженим COVID-19, та тих, хто має ТГРІ. Також є повторне тестування для людей, що одужали. Це необхідно для зняття діагнозу.

В Україні підтвердили 2 511 випадків коронавірусу: 79 людей вже одужали


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Теги: коронавірус, україна, здоров'я
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