Рішення має рекомендаційний характер, — поліція про режим максимального обмеження пересування на Волині





Про це повідмоляють на сайті поліції Волині.



Постановою Кабінету Міністрів України та постановою головного державного санітарного лікаря України прийнято ряд карантинних заходів та рекомендацій для попередження поширення коронавірусної інфекції. Поліція та Нацгвардія насамперед проводить широку роз'яснювальну та профілактичну роботу серед громадян щодо необхідності їх дотримання.



Водночас у кількох регіонах місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13-ї години 11 квітня до 06-ї години ранку 13 квітня). Утім це рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови введення правового режиму надзвичайного стану.



Інформаційному агентству ВолиньPost у Волинській ОДА, в області на вихідні не закриватимуть магазини та аптеки. Обмеження стосуються пересування та перебування громадян в громадських місцях. Волинян закликають максимально дотримуватися правил карантину і не виходити з дому без потреби.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 11 квітня у вихідні в області вводять режим максимального обмеження пересування. Водночас в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.Про це повідмоляють на сайті поліції Волині.Постановою Кабінету Міністрів України та постановою головного державного санітарного лікаря України прийнято ряд карантинних заходів та рекомендацій для попередження поширення коронавірусної інфекції. Поліція та Нацгвардія насамперед проводить широку роз'яснювальну та профілактичну роботу серед громадян щодо необхідності їх дотримання.Водночас у кількох регіонах місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13-ї години 11 квітня до 06-ї години ранку 13 квітня). Утім це рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови введення правового режиму надзвичайного стану. Нагадаємо , як уточнилиу Волинській ОДА, в області на вихідні не закриватимуть магазини та аптеки. Обмеження стосуються пересування та перебування громадян в громадських місцях. Волинян закликають максимально дотримуватися правил карантину і не виходити з дому без потреби.

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