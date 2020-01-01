На Волині розшукують 67-річного крадія

Лебединського Валерія Кімовича.



Про це пишуть на сторінці правоохоронців у фейсбуці.



Чоловік народився 29 жовтня 1953 року в смт Торчин, Луцького району. Проте, зареєстрований у селі Туричани, Турійського району, Волинської області. Відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду у зв’язку з переховуванням від суду за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.1 Кримінального кодексу України "Крадіжка", громадянин оголошений у розшук.



За інформацією поліцейських, можливо переховується у Луцьку.



При отриманні будь-якої інформації про місце перебування Валерія Лебединського просять повідомити за телефоном: 0685147424 або "102".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Турійським відділенням поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукуютьПро це пишуть на сторінці правоохоронців у фейсбуці.Чоловік народився 29 жовтня 1953 року в смт Торчин, Луцького району. Проте, зареєстрований у селі Туричани, Турійського району, Волинської області. Відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду у зв’язку з переховуванням від суду за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.1 Кримінального кодексу України "Крадіжка", громадянин оголошений у розшук.За інформацією поліцейських, можливо переховується у Луцьку.При отриманні будь-якої інформації про місце перебування Валерія Лебединського просять повідомити за телефоном: 0685147424 або "102".

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