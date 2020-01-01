вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині розшукують 67-річного крадія

На Волині розшукують 67-річного крадія
Турійським відділенням поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області розшукують Лебединського Валерія Кімовича.

Про це пишуть на сторінці правоохоронців у фейсбуці.

Чоловік народився 29 жовтня 1953 року в смт Торчин, Луцького району. Проте, зареєстрований у селі Туричани, Турійського району, Волинської області. Відповідно до ухвали Луцького міськрайонного суду у зв’язку з переховуванням від суду за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.185 ч.1 Кримінального кодексу України "Крадіжка", громадянин оголошений у розшук.

За інформацією поліцейських, можливо переховується у Луцьку.

При отриманні будь-якої інформації про місце перебування Валерія Лебединського просять повідомити за телефоном: 0685147424 або "102".

На Волині розшукують 67-річного крадія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, розшук, волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукують 67-річного крадія
Сьогодні, 12:35
На «Ягодині» затримали вантажівку з контрабандою вартістю 144 тисячі
Сьогодні, 12:02
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 11 квітня
Сьогодні, 11:29
Не потрібно забувати про інсульти: поради луцьких медиків, як вчасно виявити страшний недуг
Сьогодні, 11:02
Рішення має рекомендаційний характер, — поліція про режим максимального обмеження пересування на Волині
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
Луцька поліція розшукує одесита, якого підозрюють у шахрайстві та крадіжках Луцька поліція розшукує одесита, якого підозрюють у шахрайстві та крадіжках
03 квітень, 02:29
Поліція розшукує чотирьох осіб, причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку. ФОТО Поліція розшукує чотирьох осіб, причетних до стрілянини на автомийці у Луцьку. ФОТО
11 березень, 11:42
Знайшли хлопця, який втік з притулку у Рожищі Знайшли хлопця, який втік з притулку у Рожищі
04 березень, 09:00
На Волині з притулку втекла дитина На Волині з притулку втекла дитина
03 березень, 21:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розшукують 67-річного крадія
Сьогодні, 12:35
 0
На «Ягодині» затримали вантажівку з контрабандою вартістю 144 тисячі
Сьогодні, 12:02
 0
Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 11 квітня
Сьогодні, 11:29
 0
Не потрібно забувати про інсульти: поради луцьких медиків, як вчасно виявити страшний недуг
Сьогодні, 11:02
 0
Рішення має рекомендаційний характер, — поліція про режим максимального обмеження пересування на Волині
Сьогодні, 10:45
 0
Медіа
відео
1/8