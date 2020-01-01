Показали один день з балкону луцької багатоповерхівки. ФОТОРЕПОРТАЖ





Раніше ніхто особливо не звертав увагу на якісь деталі виду з балкону, тепер, коли часу вдосталь і майже увесь день люди проводять вдома, ми звертаємо увагу буквально на кожнісіньку дрібницю за вікном, -



Ранок. П‘ючи ранкову каву, багато людей любить виходити на балкон. Не будемо в цьому плані особливими. Приготувавши напій, споглядаємо у вікно. Все прокидається, на парковці поблизу повно автомобілів, здавалося б, вже скоро більшість з них зникне, адже люди поспішають на роботу, втім не у період карантину. Лише поодинокі автівки до обіду покинуть своє «місце відпочинку», везучи своїх господарів в потрібне їм місце. На дальній лінії горизонту між двома будинками спостерігаємо цегляну башту та вишку мобільного зв’язку, саме тут увечері інколи можна побачити неймовірні заходи сонця з різноманітними рожево-малиновими барвами. Але дочекаємося вечора.



Ближче до обіду футбольне поле поблизу заповнюється дітьми, проте їх не так багато, як зазвичай. Дітлахи не можуть всидіти вдома, і батьки відпускають їх погуляти та подихати свіжим повітрям, проте й самі батьки не проти погуляти зі своїм чадом, аби відволіктися від постійного сидіння в чотирьох стінах. На дитячих майданчиках пусто – вони обгороджені червоно-білою стрічкою. Раніше в обід з балкону можна було спостерігати післяобідні футбольні баталії хлопчаків, які йдуть зі школи. Як тут не загадати вірусне відео, коли його автор коментує з балкону дворовий футбол хлопчаків. На жаль, під час карантину коментувати нічого – як і світовий футбол, гра мільйонів у дворах також переживає не найкращі часи. Поблизу футбольного майданчика цвітуть дерева, а берези так вишикувалися в ряд, ніби очікують виходу на поле.



Черговий день на карантині добігає кінця. Окремі жителі мікрорайону виходять на прогулянку, сподіваючись на відсутність людей, а ми тим часом спостерігаємо анонсований захід сонця, яке ніби ховається у прірву між двох будинків. Ще один день необхідного сидіння вдома закінчився, але не варто сумувати, шукайте щастя в простих речах та й #stayathome до кінця карантину. І вже невдовзі ми дихатимемо свіжим повітрях в парках та в лісах за містом, а не на балконі.



Фото та текст: Олександр Зелінській







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Не виходжу з дому». Чимало людей чули цю фразу, але не надавали їй такого значення, як зараз. Нині по всій Україні суворий карантин, і більшість людей дійсно не виходить з власної оселі. Якщо в селі можна вийти і подихати свіжим повітрям на подвір‘ї, то у містах, де в основному багатоповерхівки, місцем отримання порції кисню є балкон.Раніше ніхто особливо не звертав увагу на якісь деталі виду з балкону, тепер, коли часу вдосталь і майже увесь день люди проводять вдома, ми звертаємо увагу буквально на кожнісіньку дрібницю за вікном, - йдеться у репортажі від ІА Волинські новини.Ранок. П‘ючи ранкову каву, багато людей любить виходити на балкон. Не будемо в цьому плані особливими. Приготувавши напій, споглядаємо у вікно. Все прокидається, на парковці поблизу повно автомобілів, здавалося б, вже скоро більшість з них зникне, адже люди поспішають на роботу, втім не у період карантину. Лише поодинокі автівки до обіду покинуть своє «місце відпочинку», везучи своїх господарів в потрібне їм місце. На дальній лінії горизонту між двома будинками спостерігаємо цегляну башту та вишку мобільного зв’язку, саме тут увечері інколи можна побачити неймовірні заходи сонця з різноманітними рожево-малиновими барвами. Але дочекаємося вечора.Ближче до обіду футбольне поле поблизу заповнюється дітьми, проте їх не так багато, як зазвичай. Дітлахи не можуть всидіти вдома, і батьки відпускають їх погуляти та подихати свіжим повітрям, проте й самі батьки не проти погуляти зі своїм чадом, аби відволіктися від постійного сидіння в чотирьох стінах. На дитячих майданчиках пусто – вони обгороджені червоно-білою стрічкою. Раніше в обід з балкону можна було спостерігати післяобідні футбольні баталії хлопчаків, які йдуть зі школи. Як тут не загадати вірусне відео, коли його автор коментує з балкону дворовий футбол хлопчаків. На жаль, під час карантину коментувати нічого – як і світовий футбол, гра мільйонів у дворах також переживає не найкращі часи. Поблизу футбольного майданчика цвітуть дерева, а берези так вишикувалися в ряд, ніби очікують виходу на поле.Черговий день на карантині добігає кінця. Окремі жителі мікрорайону виходять на прогулянку, сподіваючись на відсутність людей, а ми тим часом спостерігаємо анонсований захід сонця, яке ніби ховається у прірву між двох будинків. Ще один день необхідного сидіння вдома закінчився, але не варто сумувати, шукайте щастя в простих речах та й #stayathome до кінця карантину. І вже невдовзі ми дихатимемо свіжим повітрях в парках та в лісах за містом, а не на балконі.

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