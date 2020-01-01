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Як прикордонники тренують службових собак на карантині. ВІДЕО. ФОТО

Як прикордонники тренують службових собак на карантині. ВІДЕО. ФОТО
Через карантинні обмеження пасажиропотік на кордоні та на межі з окупованими територіями суттєво знизився.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

Втім прикордонники в пунктах пропуску та КПВВ не байдикують, а тренуються.

До прикладу прикордонник Владислав зі своїм службовим собакою Дейзі неодноразово виявляли порушників із наркотиками в КПВВ «Новотроїцьке» та «Гнутове». А спеціалізація чотирилапого прикордонника Арчі особливо актуальна для служби на лінії розмежування в зоні проведення ООС. Він зі своїм наставником Анатолієм виявляють порушників зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою.

Тому, аби підтримувати на належному рівні майстерність чотирилапих охоронців кордону, кінологи невпинно тренують своїх вухастих спеціалістів. Кілька разів на день прикордонники тренують спанієля Дейзі та вівчарку Арчі. Крім того, службових собак щоденно оглядають на предмет відсутності в них кліщів. Свій відбиток на особливості догляду вносить також і небезпека поширення пандемічного вірусу, тому правоохоронці ретельно миють своїх помічників та дезінфікують їм лапи.



Нагадаємо, що на даний момент роботу КПВВ через лінію розмежування призупинено. Пропуск осіб у яких є особливі обставини гуманітарного характеру здійснюється за окремим рішенням Командувача ООС. Проте проросійські бойовики, які заправляють в ОРДО, повністю припинили пропуск через лінію розмежування. А для перетинання лінії розмежування з ОРЛО в рамках трьохсторонньої робочої групи напрацьовано механізм пропуску громадян за попередніми списками двічі на тиждень – у середу і суботу.

Як прикордонники тренують службових собак на карантині. ВІДЕО. ФОТО

Як прикордонники тренують службових собак на карантині. ВІДЕО. ФОТО

Як прикордонники тренують службових собак на карантині. ВІДЕО. ФОТО

Як прикордонники тренують службових собак на карантині. ВІДЕО. ФОТО

Як прикордонники тренують службових собак на карантині. ВІДЕО. ФОТО

Як прикордонники тренують службових собак на карантині. ВІДЕО. ФОТО

Як прикордонники тренують службових собак на карантині. ВІДЕО. ФОТО

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Теги: собаки, тренування, кордон
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