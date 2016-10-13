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Чи змінився рівень інфляції на Волині

Чи змінився рівень інфляції на Волині
У березні індекс споживчих цін в регіоні становив 100,8 % порівняно з лютим.

Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Волинській області.

За розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у березні 2020 року становив 100,8% порівняно з лютим, за період січень–березень 2020 року – 100,7%, у Волинській області – 100,4% та 100,5% відповідно.

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Теги: ціни, волинь, інфляція
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