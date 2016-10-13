Чи змінився рівень інфляції на Волині
Сьогодні, 19:13
У березні індекс споживчих цін в регіоні становив 100,8 % порівняно з лютим.
Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Волинській області.
За розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у березні 2020 року становив 100,8% порівняно з лютим, за період січень–березень 2020 року – 100,7%, у Волинській області – 100,4% та 100,5% відповідно.
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Про це повідомляють у Головному управлінні статистики у Волинській області.
За розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у березні 2020 року становив 100,8% порівняно з лютим, за період січень–березень 2020 року – 100,7%, у Волинській області – 100,4% та 100,5% відповідно.
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