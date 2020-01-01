Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 11 квітня
Сьогодні, 11:29
Станом на 10.00 год. 11 квітня в області зареєстровано 52 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі два летальних.
Про це повідомляють у Волинській ОДА.
Після лікування одужало двоє перших захворілих, що підтверджено двома негативними результатами дослідження ПЛР.
За попередню добу зареєстровано 11 нових випадків у м.Луцьк, м. Нововолинськ, Ковельський та Горохівський райони.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
м. Луцьк – 17 випадків, (в т.ч. 4 за останню добу); в т.ч. 1 летальний;
Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Луцький район – 4 випадки,
Володимир-Волинський район – 4 випадки;
Горохівський район – 5 випадки (в т.ч. 1 за останню добу);
Рожищенський район – 2 випадки;
Ківерцівський район – 1 випадок;
Ковельський район – 5 випадків (в т.ч. 4 за останню добу) в т.ч. 4 в м.Ковель;
м. Нововолинськ – 3 випадки (в т.ч. 2 за останню добу);
За добу надійшло 27 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 664 особи. Із них вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено – 347 осіб.
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Про це повідомляють у Волинській ОДА.
Після лікування одужало двоє перших захворілих, що підтверджено двома негативними результатами дослідження ПЛР.
За попередню добу зареєстровано 11 нових випадків у м.Луцьк, м. Нововолинськ, Ковельський та Горохівський райони.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:
м. Луцьк – 17 випадків, (в т.ч. 4 за останню добу); в т.ч. 1 летальний;
Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Луцький район – 4 випадки,
Володимир-Волинський район – 4 випадки;
Горохівський район – 5 випадки (в т.ч. 1 за останню добу);
Рожищенський район – 2 випадки;
Ківерцівський район – 1 випадок;
Ковельський район – 5 випадків (в т.ч. 4 за останню добу) в т.ч. 4 в м.Ковель;
м. Нововолинськ – 3 випадки (в т.ч. 2 за останню добу);
За добу надійшло 27 повідомлення про підозру на COVID-19.
По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 664 особи. Із них вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено – 347 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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