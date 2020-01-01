Коронавірус і Волинь: ситуація станом на ранок 11 квітня

Станом на 10.00 год. 11 квітня в області зареєстровано 52 лабораторно підтверджених методом ПЛР випадків COVID-19, в тому числі два летальних.Про це повідомляють у Волинській ОДА.Після лікування одужало двоє перших захворілих, що підтверджено двома негативними результатами дослідження ПЛР.За попередню добу зареєстровано 11 нових випадків у м.Луцьк, м. Нововолинськ, Ковельський та Горохівський райони.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена у:м. Луцьк – 17 випадків, (в т.ч. 4 за останню добу); в т.ч. 1 летальний;Старовижівський район – 11 випадків, в т.ч. 1 летальний;Луцький район – 4 випадки,Володимир-Волинський район – 4 випадки;Горохівський район – 5 випадки (в т.ч. 1 за останню добу);Рожищенський район – 2 випадки;Ківерцівський район – 1 випадок;Ковельський район – 5 випадків (в т.ч. 4 за останню добу) в т.ч. 4 в м.Ковель;м. Нововолинськ – 3 випадки (в т.ч. 2 за останню добу);За добу надійшло 27 повідомлення про підозру на COVID-19.По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено 664 особи. Із них вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено – 347 осіб.