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Волинянин, який вкрав 200 гривень, може потрапити до в'язниці на 6 років

Волинянин, який вкрав 200 гривень, може потрапити до в'язниці на 6 років
Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури взяли під варту 46-річного волинянина, підозрюваного у вчиненні грабежу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волинської області.

Увечері 9 квітня 2020 року судимий раніше за умисні середньої тяжкості тілесні ушкодження нетверезий чоловік, завдавши кількох ударів в обличчя господарю квартири, в якій тимчасово проживав (59-річному інваліду 1-ї групи), забрав у нього всі наявні в помешканні гроші – 200 грн.

Затриманому зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні грабежу й суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів.

До слова, у разі доведення вини чоловіку загрожує покарання до 6 років позбавлення волі.

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Теги: прокуратура, волинь
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