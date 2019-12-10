Скільки стоїть авто у черзі на пункті пропуску «Ягодин»
Сьогодні, 14:43
Державна фіскальна служба України повідомила, які черги на кордонах із сусідніми державами станом на ранок 11-го квітня.
Перед пунктом пропуску "Ягодин" станом на ранок перебуває 40 транстортних засобів, які очікують в’їзду на територію Польщі, - пише Кордон.
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Перед пунктом пропуску "Ягодин" станом на ранок перебуває 40 транстортних засобів, які очікують в’їзду на територію Польщі, - пише Кордон.
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