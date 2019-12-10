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Скільки стоїть авто у черзі на пункті пропуску «Ягодин»‎

Скільки стоїть авто у черзі на пункті пропуску «Ягодин»‎
Державна фіскальна служба України повідомила, які черги на кордонах із сусідніми державами станом на ранок 11-го квітня.

Перед пунктом пропуску "Ягодин" станом на ранок перебуває 40 транстортних засобів, які очікують в’їзду на територію Польщі, - пише Кордон.

Скільки стоїть авто у черзі на пункті пропуску «Ягодин»‎

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Теги: ягодин, кордон, волинь
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