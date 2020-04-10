У Нововолинську медики та поліція отримали засоби спецзахисту





Захисні костюми виготовлені з ізоляційного матеріалу, легкі і водночас водонепроникні, -



Перед тим, як здійснити закупівлю, посадовці й керівництво лікарні радилися із медичними працівниками, разом оглядали захисні комплекти на заводі виробника. Комбінезони вже мають сертифікати лабораторного центру.



Тож на думку Андрія Сторонського, нарікань щодо їхньої якості вже не буде.



Перший заступник міського голови висловив сподівання, що цих захисних костюмів медперсоналу нашої лікарні вистачить на перший час.



Засоби захисту на загальну суму майже 45 тисяч гривень отримали сьогодні й нововолинські поліцейські. Їм за кошти бюджету міста придбали дезінфектори, безконтактні термометри, 500 масок, 90 респіраторів, рукавички, окуляри, комбінезони.







"Робота поліцейських є особливо важливою у місті. Адже вони не лише патрулюють вулиці і попереджають громадян про дотримання карантину, а й насамперед разом із епідеміологами контактують із потенційно зараженими особами, встановлюючи коло контактних із інфікованими осіб", -наголосив Андрій Сторонський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 квітня, Нововолинська лікарня отримала ще понад півтисячі одноразових захисних костюмів. 230 придбали за кошти, які зібрали працівники виконавчого комітету Нововолинської міської ради, а це понад 80 тисяч гривень. 200 комбінезонів оплатили з міського бюджету, а ще 120 купили за гроші, які зібрали мешканці.Захисні костюми виготовлені з ізоляційного матеріалу, легкі і водночас водонепроникні, - пишуть на офіційному сайті міста.Перед тим, як здійснити закупівлю, посадовці й керівництво лікарні радилися із медичними працівниками, разом оглядали захисні комплекти на заводі виробника. Комбінезони вже мають сертифікати лабораторного центру.Тож на думку, нарікань щодо їхньої якості вже не буде.Перший заступник міського голови висловив сподівання, що цих захисних костюмів медперсоналу нашої лікарні вистачить на перший час.Засоби захисту на загальну суму майже 45 тисяч гривень отримали сьогодні й нововолинські поліцейські. Їм за кошти бюджету міста придбали дезінфектори, безконтактні термометри, 500 масок, 90 респіраторів, рукавички, окуляри, комбінезони."Робота поліцейських є особливо важливою у місті. Адже вони не лише патрулюють вулиці і попереджають громадян про дотримання карантину, а й насамперед разом із епідеміологами контактують із потенційно зараженими особами, встановлюючи коло контактних із інфікованими осіб", -наголосив Андрій Сторонський.

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