Мав пневмонію та супутні захворювання: у Луцьку помер чоловік з коронавірусом





Про це повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Волинські ОДА Ігор Ващенюк, -



Інцидент трапився 11 квітня. Зі слів Ігоря Ващенюка, в чоловіка була пневмонія, а також супутні захворювання. Деталі встановить розтин, подробиці – згодом.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 72-річний житель Нововолинська, який був хворим на коронавірус, помер у Луцьку.Про це повідомив очільник департаменту охорони здоров’я Волинські ОДА Ігор Ващенюк, - пише ІА Волинські новини.Інцидент трапився 11 квітня. Зі слів Ігоря Ващенюка, в чоловіка була пневмонія, а також супутні захворювання. Деталі встановить розтин, подробиці – згодом.Як повідомляє БУГ, відомо, що хворий спочатку лежав у терапевтичному відділенні центральної лікарні Нововолинська. Перебування його в терапевтичному відділенні зумовило багато контактів: це і медики, і бригади «швидкої». По епідрозслідуванню визначили, що чоловік був у Рівненській області в санаторії «Червона калина». Нагадаємо , що у Нововолинську на коронавірус захворіла і сім'я померлого.

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