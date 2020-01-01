Волинянин вкрав телефон, з допомогою якого зняв з картки 15 тисяч





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 7-го квітня, -



В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25-го березня 2020 року з приміщення котельні на вулиці Центральній в Нововолинську, з стола, невстановлена особа викрала мобільний телефон марки «Номі». Пізніше за допомогою якого були зняті кошти з банківського рахунку потерпілого.



У ході проведення розслідування потерпілий вказав, що у період часу з 25-го по 30-те березня 2020 року, не ним були зняти готівкові кошти у сумі 15 600 гривень.



Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 185 КК України(крадіжка).



Суд ухвалив клопотання слідчого та надав дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: фото та відеоматеріалів особи, яка здійснила зняття готівкових коштів із банкоматів у Нововолинську.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідомий чоловік проник у приміщення котельні та викрав мобільний телефон, за допомогою якого зняв з картки потерпілого більше 15 тисяч гривень. Слідчий звернувся до суду про надання тимчасового доступу до речей та документів для встановлення особи, яка вчинила злочин.Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 7-го квітня, - пише БУГ.В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25-го березня 2020 року з приміщення котельні на вулиці Центральній в Нововолинську, з стола, невстановлена особа викрала мобільний телефон марки «Номі». Пізніше за допомогою якого були зняті кошти з банківського рахунку потерпілого.У ході проведення розслідування потерпілий вказав, що у період часу з 25-го по 30-те березня 2020 року, не ним були зняти готівкові кошти у сумі 15 600 гривень.Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 185 КК України(крадіжка).Суд ухвалив клопотання слідчого та надав дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: фото та відеоматеріалів особи, яка здійснила зняття готівкових коштів із банкоматів у Нововолинську.

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