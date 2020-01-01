Волинянин вкрав телефон, з допомогою якого зняв з картки 15 тисяч
Сьогодні, 17:10
Невідомий чоловік проник у приміщення котельні та викрав мобільний телефон, за допомогою якого зняв з картки потерпілого більше 15 тисяч гривень. Слідчий звернувся до суду про надання тимчасового доступу до речей та документів для встановлення особи, яка вчинила злочин.
Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 7-го квітня, - пише БУГ.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25-го березня 2020 року з приміщення котельні на вулиці Центральній в Нововолинську, з стола, невстановлена особа викрала мобільний телефон марки «Номі». Пізніше за допомогою якого були зняті кошти з банківського рахунку потерпілого.
У ході проведення розслідування потерпілий вказав, що у період часу з 25-го по 30-те березня 2020 року, не ним були зняти готівкові кошти у сумі 15 600 гривень.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 185 КК України(крадіжка).
Суд ухвалив клопотання слідчого та надав дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: фото та відеоматеріалів особи, яка здійснила зняття готівкових коштів із банкоматів у Нововолинську.
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Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 7-го квітня, - пише БУГ.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 25-го березня 2020 року з приміщення котельні на вулиці Центральній в Нововолинську, з стола, невстановлена особа викрала мобільний телефон марки «Номі». Пізніше за допомогою якого були зняті кошти з банківського рахунку потерпілого.
У ході проведення розслідування потерпілий вказав, що у період часу з 25-го по 30-те березня 2020 року, не ним були зняти готівкові кошти у сумі 15 600 гривень.
Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 185 КК України(крадіжка).
Суд ухвалив клопотання слідчого та надав дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: фото та відеоматеріалів особи, яка здійснила зняття готівкових коштів із банкоматів у Нововолинську.
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