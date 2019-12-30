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ДТП у Ковелі: зіткнулася вантажівка та два легковики

ДТП у Ковелі: зіткнулася вантажівка та два легковики
При виїзді з міста Ковель зіткнулись тягач з причепом та два легкових автомобілі. В результаті ДТП утворився затор.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Інцидент трапився близько 14 години при виїзді з міста. При нез’ясованих обставинах зіткнулись автомобілі Citroen, Peugeot та тягач з причепом.

ДТП у Ковелі: зіткнулася вантажівка та два легковики

ДТП у Ковелі: зіткнулася вантажівка та два легковики

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Теги: дтп, аварія, ковель, авто
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