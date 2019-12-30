ДТП у Ковелі: зіткнулася вантажівка та два легковики





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Інцидент трапився близько 14 години при виїзді з міста. При нез’ясованих обставинах зіткнулись автомобілі Citroen, Peugeot та тягач з причепом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. При виїзді з міста Ковель зіткнулись тягач з причепом та два легкових автомобілі. В результаті ДТП утворився затор.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Інцидент трапився близько 14 години при виїзді з міста. При нез’ясованих обставинах зіткнулись автомобілі Citroen, Peugeot та тягач з причепом.

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