«Уряд змушений буде продовжити карантин»‎, — Шкітер

Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"вважає, що карантин посунуть до 15 травня.Про це він розповів в ефірі телеканалу "Прямий", - передає ІА Конкурент."Якщо аналізувати соціологічні дослідження групи "Рейтинг" і Київського інституту соціологічних досліджень, то можна стверджувати, що фінансового запасу без додаткового надходження у 79 % людей вистачить лише на два місяці. Якраз ці два місяці збігають 15 травня. Тому, ймовірно, Кабінет Міністрів поступово буде послаблювати карантинні обмеження, але карантин загалом, я гадаю, завершиться 15 травня", – зазначив Тарас Шкітер.Із його слів, влада буде відтерміновувати скасування карантину, адже, якщо Україна завершить карантинні обмеження, почне відновлювати економіку, а потім знову доведеться оголошувати карантин, то економічна криза буде значно серйознішою.