«Уряд змушений буде продовжити карантин», — Шкітер
Сьогодні, 17:47
Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер вважає, що карантин посунуть до 15 травня.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Прямий", - передає ІА Конкурент.
"Якщо аналізувати соціологічні дослідження групи "Рейтинг" і Київського інституту соціологічних досліджень, то можна стверджувати, що фінансового запасу без додаткового надходження у 79 % людей вистачить лише на два місяці. Якраз ці два місяці збігають 15 травня. Тому, ймовірно, Кабінет Міністрів поступово буде послаблювати карантинні обмеження, але карантин загалом, я гадаю, завершиться 15 травня", – зазначив Тарас Шкітер.
Із його слів, влада буде відтерміновувати скасування карантину, адже, якщо Україна завершить карантинні обмеження, почне відновлювати економіку, а потім знову доведеться оголошувати карантин, то економічна криза буде значно серйознішою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він розповів в ефірі телеканалу "Прямий", - передає ІА Конкурент.
"Якщо аналізувати соціологічні дослідження групи "Рейтинг" і Київського інституту соціологічних досліджень, то можна стверджувати, що фінансового запасу без додаткового надходження у 79 % людей вистачить лише на два місяці. Якраз ці два місяці збігають 15 травня. Тому, ймовірно, Кабінет Міністрів поступово буде послаблювати карантинні обмеження, але карантин загалом, я гадаю, завершиться 15 травня", – зазначив Тарас Шкітер.
Із його слів, влада буде відтерміновувати скасування карантину, адже, якщо Україна завершить карантинні обмеження, почне відновлювати економіку, а потім знову доведеться оголошувати карантин, то економічна криза буде значно серйознішою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ДТП у Ковелі: зіткнулася вантажівка та два легковики
Сьогодні, 18:18
У Нововолинську медики та поліція отримали засоби спецзахисту
Сьогодні, 18:01
«Уряд змушений буде продовжити карантин», — Шкітер
Сьогодні, 17:47
На Волині — нові випадки коронавірусу
Сьогодні, 16:23