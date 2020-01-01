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«Уряд змушений буде продовжити карантин»‎, — Шкітер

«Уряд змушений буде продовжити карантин»‎, — Шкітер
Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер вважає, що карантин посунуть до 15 травня.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Прямий", - передає ІА Конкурент.

"Якщо аналізувати соціологічні дослідження групи "Рейтинг" і Київського інституту соціологічних досліджень, то можна стверджувати, що фінансового запасу без додаткового надходження у 79 % людей вистачить лише на два місяці. Якраз ці два місяці збігають 15 травня. Тому, ймовірно, Кабінет Міністрів поступово буде послаблювати карантинні обмеження, але карантин загалом, я гадаю, завершиться 15 травня", – зазначив Тарас Шкітер.

Із його слів, влада буде відтерміновувати скасування карантину, адже, якщо Україна завершить карантинні обмеження, почне відновлювати економіку, а потім знову доведеться оголошувати карантин, то економічна криза буде значно серйознішою.


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Теги: шкітер, свідомі, карантин, волинь
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