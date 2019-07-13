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Силові структури повинні завоювати довіру українців, – Тарас Шкітер

Силові структури повинні завоювати довіру українців, – Тарас Шкітер
Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер наголошує на тому, що силові структури передусім мають завоювувати довіру в українців, як це свого часу сталося у США та країнах ЄС.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Перший", відповідаючи на питання про обшуки Державного бюро рослідування у екснардепки Тетяни Чорновол, - пише ІА Конкурент.

"Я матеріалів справи не бачив і фахової оцінки дати не можу. Є очільник Державного бюро розлідувань Олександр Бабіков. І є опозиція, представником якої є Тетяна Чорновол. Як з'ясували журналісти "Слідства.інфо", пан Бабіков раніше представляв у суді інтереси президента-втікача Віктора Януковича. І це схиляє до думки, що це дійсно, як зазначив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, політична розправа", – зазначив Тарас Шкітер.

Він зауважив, що для нього важливе питання довіри до таких органів, як-от ДБР.

"Тобто якби ДБР під новим керівництво за рік-два довело українцям, що вони можуть боротися із корупцією у вищих ешелонах влади, що вони чесні, некорумповані, якісно роблять свою роботу, а потім вже взялися за справи Майдану, то тоді була б зовсім інша реакція суспільства", – запевнив співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ".

Із його слів, такі органи, як-от Державне бюро розслідувань, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, мають спершу завоювати довіру на простих справах, а потім вже братися за резонансні та політичні справи, де залучені представники опозиції.


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Теги: шкітер, свідомі, прямий
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