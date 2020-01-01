12 квітня на Волині: гортаючи календар

Юрій Дмитрук (на фото).



Вітаємо його з цим святом, бажаємо міцного здоров’я, довголіття та безмежного натхнення.



Іменинники 12 квітня – Зосима, Софрон, Марія. Волинянам, які носять ці імена, зичимо любові й радості від життя.



У цей день 8 років тому був створений видавничий відділ «Ключі» при Волинській єпархії Української православної церкви Київського патріархату.

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