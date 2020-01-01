Луцький гід з колегами запрошує українців на онлайн-екскурсії

Лучаниндолучився до проєкту “Карантин Мандри”, в межах якого проводитимуться онлайн-екскурсії різними українськими містами.Проєкт стартував сьогодні, 11 квітня. Про це у фейсбуці написала гід із Києва та автор ідеї“Українські гіди об’єдналися, аби влаштувати неймовірні online-подорожі нашою країною упродовж карантинного квітня. Ми, екскурсоводи, дуже сумуємо за допитливими туристами та можливістю знайомити їх із нашими містами. Тож зустрічайте проект #карантинмандри”, – написала Грабовецька.Загалом заплановано 17 онлайн-екскурсій, які проводитимуть українські гіди із різних міст: Харкова, Києва, Чернівців, Івано-Франківська, Одеси, Ужгорода, Вилкова, Вінниці, Луцька, Мукачева, Маріуполя, Запоріжжя, Львова, Херсона.Кожен екскурсовод анонсуватиме свою екскурсію на своїй сторінці у фейсбуці і прикріплюватиме її тему й лінк за день до ефіру.“Екскурсії відбуватимуться з балконів/вікон/диванів/авто/вулиць. З презентаціями, жестами, харизмою. Словом, будуть дуже різними”, – написала авторка ідеї.Всі екскурсії будуть безкоштовними.Лучанин Дмитро Безвербний проведе екскурсію 14 квітня о 18:00.Розклад онлайн-екскурсій:11/04, 19:00 – Ужгород, Марія Заболотна (Жуй у Мандрах), конференція Zoom12/04, 17:00 – Вилкове та Дунайський заповідник, Yaroslav Kozak (Добре поїхали!), конференція Zoom13/04, 19:00 – Вінниця, Tanya Rybak (Таня Рибак про #ВінницькіШтучки), конференція Zoom14/04, 18:00 – Луцьк, Дмитро Безвербний, конференція Zoom15/04, 16:00 – Мукачево, Maks Adamenko (Екскурсії з Максом Адаменко), конференція Zoom16/04, 14:00 – Маріуполь, Кристина Ханча (Вежа — Vezha Creative Space), конференція Zoom17/04, 19:00 – Запоріжжя, Roman Akbash (Бюро подорожей у часі) конференція Zoom20/04, 19:00 – Львів, Taras Kobryn (Lion’s way — tour guide in Lviv), конференція Zoom21/04, 14:00 – Херсон, Андрій Селецький, прямий ефір у fb22/04, 14:00 – Херсон, Alexey Biletsky (Экскурсии, сувениры для туристов и херсонцев)23/04, 19:00 – Ужгород, Владислав Товтин, конференція Zoom24/04, 19:00 – Мукачево, Ihor Huledza (Екскурсії Закарпаттям з Ігорем Гуледзою), конференція Zoom25/04, 12:00 – Рахів, @Olga Shkuro (Екскурсії. Рахів), конференція Zoom