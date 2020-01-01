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Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО

Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Лучанам показали схему руху на території Свято-Троїцького собору під час освячення верби.

Фотоінструкцію оприлюднили на сторінці Волинської єпархії Православної церкви України у фейсбуці.

"Схема входу і виходу на території луцького кафедрального собору Святої Трійці для освячення верби дванадцятого квітня, на Вербну неділю", - йдеться у дописі.

Як відомо, освячення верби в кафедральному соборі Святої Трійці відбувалося в суботу. Також освятити вербу всі охочі зможуть і в неділю та понеділок.

Публікуємо фотоінструкцію щодо пересування на території собору.
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО


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Теги: Луцьк, собор, ПЦУ
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