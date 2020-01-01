Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Сьогодні, 21:54
Лучанам показали схему руху на території Свято-Троїцького собору під час освячення верби.
Фотоінструкцію оприлюднили на сторінці Волинської єпархії Православної церкви України у фейсбуці.
"Схема входу і виходу на території луцького кафедрального собору Святої Трійці для освячення верби дванадцятого квітня, на Вербну неділю", - йдеться у дописі.
Як відомо, освячення верби в кафедральному соборі Святої Трійці відбувалося в суботу. Також освятити вербу всі охочі зможуть і в неділю та понеділок.
Публікуємо фотоінструкцію щодо пересування на території собору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Фотоінструкцію оприлюднили на сторінці Волинської єпархії Православної церкви України у фейсбуці.
"Схема входу і виходу на території луцького кафедрального собору Святої Трійці для освячення верби дванадцятого квітня, на Вербну неділю", - йдеться у дописі.
Як відомо, освячення верби в кафедральному соборі Святої Трійці відбувалося в суботу. Також освятити вербу всі охочі зможуть і в неділю та понеділок.
Публікуємо фотоінструкцію щодо пересування на території собору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як у Луцьку освятити вербу: показали схему пересування на території собору. ФОТО
Сьогодні, 21:54
Луцький гід з колегами запрошує українців на онлайн-екскурсії
Сьогодні, 21:19
У Володимирі-Волинському – величезні черги до супермаркету. ФОТО
Сьогодні, 19:39