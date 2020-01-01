У Луцьку горіли смітники: викликали пожежників та поліцію. ФОТО





Займання сталося на вулиці Львівській, 61а 11 квітня, близько 21 години, - повідомляє



За попередніми даними, загорання сміття сталося через необережне поводження з вогнем.



На місце події оперативно прибули працівники ДСНС та близько 21:10 ліквідували вогонь.



Наразі на місці пожежі працює поліція, встановлюються подробиці ситуації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині на вулиці Львівській загорілися сміттєві контейнери.Займання сталося на вулиці Львівській, 61а 11 квітня, близько 21 години, - повідомляє ІА Конкурент. За попередніми даними, загорання сміття сталося через необережне поводження з вогнем.На місце події оперативно прибули працівники ДСНС та близько 21:10 ліквідували вогонь.Наразі на місці пожежі працює поліція, встановлюються подробиці ситуації.

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