У Луцьку горіли смітники: викликали пожежників та поліцію. ФОТО
Сьогодні, 22:16
В обласному центрі Волині на вулиці Львівській загорілися сміттєві контейнери.
Займання сталося на вулиці Львівській, 61а 11 квітня, близько 21 години, - повідомляє ІА Конкурент.
За попередніми даними, загорання сміття сталося через необережне поводження з вогнем.
На місце події оперативно прибули працівники ДСНС та близько 21:10 ліквідували вогонь.
Наразі на місці пожежі працює поліція, встановлюються подробиці ситуації.
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Займання сталося на вулиці Львівській, 61а 11 квітня, близько 21 години, - повідомляє ІА Конкурент.
За попередніми даними, загорання сміття сталося через необережне поводження з вогнем.
На місце події оперативно прибули працівники ДСНС та близько 21:10 ліквідували вогонь.
Наразі на місці пожежі працює поліція, встановлюються подробиці ситуації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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