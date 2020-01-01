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У Луцьку горіли смітники: викликали пожежників та поліцію. ФОТО

У Луцьку горіли смітники: викликали пожежників та поліцію. ФОТО
В обласному центрі Волині на вулиці Львівській загорілися сміттєві контейнери.

Займання сталося на вулиці Львівській, 61а 11 квітня, близько 21 години, - повідомляє ІА Конкурент.

За попередніми даними, загорання сміття сталося через необережне поводження з вогнем.

На місце події оперативно прибули працівники ДСНС та близько 21:10 ліквідували вогонь.

Наразі на місці пожежі працює поліція, встановлюються подробиці ситуації.

У Луцьку горіли смітники: викликали пожежників та поліцію. ФОТО
У Луцьку горіли смітники: викликали пожежників та поліцію. ФОТО
У Луцьку горіли смітники: викликали пожежників та поліцію. ФОТО
У Луцьку горіли смітники: викликали пожежників та поліцію. ФОТО
У Луцьку горіли смітники: викликали пожежників та поліцію. ФОТО

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Теги: Луцьк
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