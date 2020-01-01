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Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину

Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Луцький фотограф Олег Міткевич показав Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки під час карантину.

Світлини Олег Міткевич опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

"Пішов на прогулянку з собакою, взяв з собою фотоаппарат. Ось який вийшов коронорепортажик", - йдеться у дописі.

Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину

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Теги: Луцьк, карантин
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Коментарі 3
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От такий у нас карантин ... А давайте усі сходимо в парк!!!
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Ось такий у нас карантин ... А давайте усі сходимо в парк !!!
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Зато дітей неможна вмгулювати. А собак можна.
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