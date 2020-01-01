Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Сьогодні, 22:59
Луцький фотограф Олег Міткевич показав Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки під час карантину.
Світлини Олег Міткевич опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
"Пішов на прогулянку з собакою, взяв з собою фотоаппарат. Ось який вийшов коронорепортажик", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Світлини Олег Міткевич опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
"Пішов на прогулянку з собакою, взяв з собою фотоаппарат. Ось який вийшов коронорепортажик", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
От такий у нас карантин ... А давайте усі сходимо в парк!!!
Ось такий у нас карантин ... А давайте усі сходимо в парк !!!
Зато дітей неможна вмгулювати. А собак можна.
Останні новини
В Україну йдуть сильні заморозки
Сьогодні, 23:34
Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину
Сьогодні, 22:59
У Луцьку горіли смітники: викликали пожежників та поліцію. ФОТО
Сьогодні, 22:16
Луцький гід з колегами запрошує українців на онлайн-екскурсії
Сьогодні, 21:19