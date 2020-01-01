Коронорепортаж: фотограф показав луцький парк під час карантину

Олег Міткевич показав Центральний парк культури і відпочинку імені Лесі Українки під час карантину.



Світлини Олег Міткевич опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.



"Пішов на прогулянку з собакою, взяв з собою фотоаппарат. Ось який вийшов коронорепортажик", - йдеться у дописі.





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