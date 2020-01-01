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Волинські лікарі протягом п`яти годин рятували чоловіка

Волинські лікарі протягом п`яти годин рятували чоловіка
Дві бригади хірургів Ковельськго МТМО 5 годин рятували життя 34-річному чоловікові.

Про це йдетьс на сторінці Ковельського МТМО у фейсбуці.

Пацієнт отримав тупу побутову травму живота і правої пахової ділянки. Після обстеження у чоловіка виявили розрив зовнішньої здухвинної артерії та множинні розриви тонкого кишківника.

"Судинними та абдомінальними хірургам Ковельського МТМО було преведено алопротезування (штучним протезом) зовнішної здухвинної артерії та проведена резекція (видалення) ураженої ділянки кишечника з подальшим накладанням анастомозу (зшиванням) бік у бік", - йдеться у дописі.

Варто зазначити, що операція тривала 5 годин. Наразі стан пацієнта задовільний і він вже готується до виписки

Переглянути відео операції (ВІДЕО 18+, - прим.авт.) можна ТУТ

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Теги: Ковель, операція
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