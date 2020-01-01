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Епіфаній порадив українцям залишатися вдома на великодні свята. ВІДЕО

Епіфаній порадив українцям залишатися вдома на великодні свята. ВІДЕО
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній порадив вірянам під час великодніх свят залишатися вдома.

Про це він сказав під час відеозвернення з нагоди свята Входу Господнього у Єрусалим

"Ось завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – час особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя", - сказав митрополит Епіфаній.

Також очільник ПЦУ закликав українців постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям.

"Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душі, в ціле життя", - зазначив владика.


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Теги: Епіфаній, ПЦУ, карантин
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