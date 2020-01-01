Епіфаній порадив українцям залишатися вдома на великодні свята. ВІДЕО

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній порадив вірянам під час великодніх свят залишатися вдома.Про це він сказав під час відеозвернення з нагоди свята Входу Господнього у Єрусалим"Ось завершується свята Чотиридесятниця і розпочинається Страсна седмиця – час особливих молитовних спогадів про несправедливе осудження, страждання і Хресну смерть Спасителя", - сказав митрополит Епіфаній.Також очільник ПЦУ закликав українців постаратися стишити в собі всі пристрасті та прикрасити душі стриманістю, мудрістю та милосердям."Завтра відзначатимемо світле свято – Вхід Господній у Єрусалим. На жаль, через карантинні обмеження ми не можемо зібратися на спільне освячення вербової лози. Але ми, священнослужителі Православної Церкви України, будемо в молитві поруч. Бажаю кожному зустріти свято Входу Господнього в Єрусалим як входження Сина Божого у ваші серця, в душі, в ціле життя", - зазначив владика.