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Показали ексклюзивне відео всесвітньовідомого мюзиклу, де співає волинянин

Показали ексклюзивне відео всесвітньовідомого мюзиклу, де співає волинянин
Відомий вокаліст, учасник команди "Ліга сміху" VIP Тернопіль волинянин Аркадій Войтюк виконує одну з ролей в мюзиклі «Notre Dame de Paris UA».

Нещодавно на сторінці мюзиклу у фейсбуці з'явилося ексклюзивне відео з уривком.

Волинянин Аркадій Войтюк грає роль Феба.
Показали ексклюзивне відео всесвітньовідомого мюзиклу, де співає волинянин

"Красеня Феба де Шатопера грає Аркадій Войтюк, що також з легкістю підкорює жіночі серця, та не тільки гарною зовнішністю, а й чарівним голосом, манерами справжнього чоловіка та не аби яким почуттям гумору", - пишуть про волинянина на офіційній сторінці.
Показали ексклюзивне відео всесвітньовідомого мюзиклу, де співає волинянин
Показали ексклюзивне відео всесвітньовідомого мюзиклу, де співає волинянин

Варто зазначити, що переглянути українську адаптацію популярного мюзиклу можна лише в залі, оскільки відеозйомка вистави - заборонена. Саме тому оприлюднення уривку у соцмережі - справжній подарунок для поціновувачів.

На відео - фінальна пісня Квазімодо, після якої всі актори вийшли подякувати глядачам.

"Ми завжди віримо у свою мрію, а також у силу краси та позитиву. Оскільки наша мандрівка почалася по лабіринтам божественної музики, твердо можемо сказати, що кожна темна хмара має срібну підкладку. Тож ми продовжуємо мріяти та ділитися з вами своїми почуттями, емоціями і найголовнішим – любов'ю до Ваc", - йдеться у дописі під відео.


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Теги: Волинь, Аркадій Войтюк
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