Показали ексклюзивне відео всесвітньовідомого мюзиклу, де співає волинянин

Відомий вокаліст, учасник команди "Ліга сміху" VIP Тернопіль волинянинвиконує одну з ролей в мюзиклі «Notre Dame de Paris UA».Нещодавно на сторінці мюзиклу у фейсбуці з'явилося ексклюзивне відео з уривком.Волинянин Аркадій Войтюк грає роль Феба."Красеня Феба де Шатопера грає Аркадій Войтюк, що також з легкістю підкорює жіночі серця, та не тільки гарною зовнішністю, а й чарівним голосом, манерами справжнього чоловіка та не аби яким почуттям гумору", - пишуть про волинянина на офіційній сторінці.Варто зазначити, що переглянути українську адаптацію популярного мюзиклу можна лише в залі, оскільки відеозйомка вистави - заборонена. Саме тому оприлюднення уривку у соцмережі - справжній подарунок для поціновувачів.На відео - фінальна пісня Квазімодо, після якої всі актори вийшли подякувати глядачам."Ми завжди віримо у свою мрію, а також у силу краси та позитиву. Оскільки наша мандрівка почалася по лабіринтам божественної музики, твердо можемо сказати, що кожна темна хмара має срібну підкладку. Тож ми продовжуємо мріяти та ділитися з вами своїми почуттями, емоціями і найголовнішим – любов'ю до Ваc", - йдеться у дописі під відео.