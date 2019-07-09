Показали ексклюзивне відео всесвітньовідомого мюзиклу, де співає волинянин
Сьогодні, 02:16
Відомий вокаліст, учасник команди "Ліга сміху" VIP Тернопіль волинянин Аркадій Войтюк виконує одну з ролей в мюзиклі «Notre Dame de Paris UA».
Нещодавно на сторінці мюзиклу у фейсбуці з'явилося ексклюзивне відео з уривком.
Волинянин Аркадій Войтюк грає роль Феба.
"Красеня Феба де Шатопера грає Аркадій Войтюк, що також з легкістю підкорює жіночі серця, та не тільки гарною зовнішністю, а й чарівним голосом, манерами справжнього чоловіка та не аби яким почуттям гумору", - пишуть про волинянина на офіційній сторінці.
Варто зазначити, що переглянути українську адаптацію популярного мюзиклу можна лише в залі, оскільки відеозйомка вистави - заборонена. Саме тому оприлюднення уривку у соцмережі - справжній подарунок для поціновувачів.
На відео - фінальна пісня Квазімодо, після якої всі актори вийшли подякувати глядачам.
"Ми завжди віримо у свою мрію, а також у силу краси та позитиву. Оскільки наша мандрівка почалася по лабіринтам божественної музики, твердо можемо сказати, що кожна темна хмара має срібну підкладку. Тож ми продовжуємо мріяти та ділитися з вами своїми почуттями, емоціями і найголовнішим – любов'ю до Ваc", - йдеться у дописі під відео.
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Нещодавно на сторінці мюзиклу у фейсбуці з'явилося ексклюзивне відео з уривком.
Волинянин Аркадій Войтюк грає роль Феба.
"Красеня Феба де Шатопера грає Аркадій Войтюк, що також з легкістю підкорює жіночі серця, та не тільки гарною зовнішністю, а й чарівним голосом, манерами справжнього чоловіка та не аби яким почуттям гумору", - пишуть про волинянина на офіційній сторінці.
Варто зазначити, що переглянути українську адаптацію популярного мюзиклу можна лише в залі, оскільки відеозйомка вистави - заборонена. Саме тому оприлюднення уривку у соцмережі - справжній подарунок для поціновувачів.
На відео - фінальна пісня Квазімодо, після якої всі актори вийшли подякувати глядачам.
"Ми завжди віримо у свою мрію, а також у силу краси та позитиву. Оскільки наша мандрівка почалася по лабіринтам божественної музики, твердо можемо сказати, що кожна темна хмара має срібну підкладку. Тож ми продовжуємо мріяти та ділитися з вами своїми почуттями, емоціями і найголовнішим – любов'ю до Ваc", - йдеться у дописі під відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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