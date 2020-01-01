«Укрпошта» безкоштовно доставлятиме додому освячені паски





Листоноші чи кур'єри приноситимуть великодню випічку до 17 квітня, - про це повідомляє



"Безкоштовну доставку можна замовити на сайті "Укрпошти" або через контакт-центр. Листоноші чи кур'єри приноситимуть великодню випічку додому з 13 до 17 квітня залежно від дати замовлення та населеного пункту", - сказав Владислав Криклій.



Освячуватиме солодкий хліб Православна церква України та Українська греко-католицька церква.



Нагадуємо, що цього року через карантин богослужіння у передвеликодні дні і на сам Великдень мають бути онлайн. Про це домовилися президент та Предстоятель ПЦУ Епіфаній. Україна цього року святкує Великдень 19 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З понеділка, 13 квітня, "Укрпошта" почне на замовлення доставляти українцям освячені паски додому.Листоноші чи кур'єри приноситимуть великодню випічку до 17 квітня, - про це повідомляє 5 канал , посилаючись на міністра інфраструктури Владислава Криклія."Безкоштовну доставку можна замовити на сайті "Укрпошти" або через контакт-центр. Листоноші чи кур'єри приноситимуть великодню випічку додому з 13 до 17 квітня залежно від дати замовлення та населеного пункту", - сказав Владислав Криклій.Освячуватиме солодкий хліб Православна церква України та Українська греко-католицька церква.Нагадуємо, що цього року через карантин богослужіння у передвеликодні дні і на сам Великдень мають бути онлайн. Про це домовилися президент та Предстоятель ПЦУ Епіфаній. Україна цього року святкує Великдень 19 квітня.

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