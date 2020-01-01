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«Укрпошта» безкоштовно доставлятиме додому освячені паски

«Укрпошта» безкоштовно доставлятиме додому освячені паски
З понеділка, 13 квітня, "Укрпошта" почне на замовлення доставляти українцям освячені паски додому.

Листоноші чи кур'єри приноситимуть великодню випічку до 17 квітня, - про це повідомляє 5 канал, посилаючись на міністра інфраструктури Владислава Криклія.

"Безкоштовну доставку можна замовити на сайті "Укрпошти" або через контакт-центр. Листоноші чи кур'єри приноситимуть великодню випічку додому з 13 до 17 квітня залежно від дати замовлення та населеного пункту", - сказав Владислав Криклій.

Освячуватиме солодкий хліб Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

Нагадуємо, що цього року через карантин богослужіння у передвеликодні дні і на сам Великдень мають бути онлайн. Про це домовилися президент та Предстоятель ПЦУ Епіфаній. Україна цього року святкує Великдень 19 квітня.

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Теги: Укрпошта, Великдень
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