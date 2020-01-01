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Люди, які перехворіли коронавірусом, отримують імунітет на кілька місяців

Люди, які перехворіли коронавірусом, отримують імунітет на кілька місяців
Наступний пік пандемії епідеміологи прогнозують на осінь. Вони ж стверджують, що ті, хто перехворіли, можуть без побоювання повернутися до нормального життя і почати відновлювати економіку після кризи.

Люди, які перехворіли коронавірусом, можуть не боятися повторного зараження восени, вважає доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань і глава комісії з коронавірусу при Білому домі, США. Про це пише Кореспондент.

На думку головного американського імунолога, заразитися вдруге коронавірусом малоймовірно.

"Наявні дані про коронавірусні інфекції дозволяють припустити, що антитіла до COVID-19 будуть зберігатися і захищати господаря в перебігу "розумного" періоду часу. Іншими словами, людина, яка перехворіла в лютому-березні, швидше за все, не захворіє у вересні-жовтні, коли очікується другий пік пандемії", - вважає Фаучі.

Свою думку експерт грунтує на тому, що швидкість мутацій нового коронавірусу - недостатня, щоб щорічно формувати нові штами, що радикально відрізняються від попередніх.

У той же час, фахівці з Фуданьського університету в Китаї заявили, що у третини людей, які вилікувалися від COVID-19, в крові не спостерігається достатнього рівня антитіл. Це означає, що вони ризикують заразитися повторно.

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Теги: коронавірус, імунітет
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