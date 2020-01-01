Люди, які перехворіли на коронавірус, отримують імунітет на кілька місяців





Люди, які перехворіли на коронавірус, можуть не боятися повторного зараження восени, вважає доктор Ентоні Фаучі, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань і глава комісії з коронавірусу при Білому домі, США. Про це пише



На думку головного американського імунолога, заразитися вдруге коронавірусом малоймовірно.



"Наявні дані про коронавірусні інфекції дозволяють припустити, що антитіла до COVID-19 будуть зберігатися і захищати господаря в перебігу "розумного" періоду часу. Іншими словами, людина, яка перехворіла в лютому-березні, швидше за все, не захворіє у вересні-жовтні, коли очікується другий пік пандемії", - вважає Фаучі.



Свою думку експерт грунтує на тому, що швидкість мутацій нового коронавірусу - недостатня, щоб щорічно формувати нові штами, що радикально відрізняються від попередніх.



У той же час, фахівці з Фуданьського університету в Китаї заявили, що у третини людей, які вилікувалися від COVID-19, в крові не спостерігається достатнього рівня антитіл. Це означає, що вони ризикують заразитися повторно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступний пік пандемії епідеміологи прогнозують на осінь. Вони ж стверджують, що ті, хто перехворіли, можуть без побоювання повернутися до нормального життя і почати відновлювати економіку після кризи.Люди, які перехворіли на коронавірус, можуть не боятися повторного зараження восени, вважає доктор, директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань і глава комісії з коронавірусу при Білому домі, США. Про це пише Кореспондент На думку головного американського імунолога, заразитися вдруге коронавірусом малоймовірно."Наявні дані про коронавірусні інфекції дозволяють припустити, що антитіла до COVID-19 будуть зберігатися і захищати господаря в перебігу "розумного" періоду часу. Іншими словами, людина, яка перехворіла в лютому-березні, швидше за все, не захворіє у вересні-жовтні, коли очікується другий пік пандемії", - вважає Фаучі.Свою думку експерт грунтує на тому, що швидкість мутацій нового коронавірусу - недостатня, щоб щорічно формувати нові штами, що радикально відрізняються від попередніх.У той же час, фахівці з Фуданьського університету в Китаї заявили, що у третини людей, які вилікувалися від COVID-19, в крові не спостерігається достатнього рівня антитіл. Це означає, що вони ризикують заразитися повторно.

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