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На Рівненщині загинув «король контрабанди» і власник «приватного кордону». ФОТО

На Рівненщині загинув «король контрабанди» і власник «приватного кордону». ФОТО
На Рівненщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинув житель Закарпаття.

Водій не впорався з керуванням і злетів у кювет, - повідомляє Кореспондент.

Водій на Mercedes CLS не вибрав безпечну швидкість руху, в'їхав у відбійник і перекинувся в кювет.

Аварія сталася 11 квітня, близько 6:40, біля села Велика Омеляна, за три кілометри від Рівного, на трасі Київ - Чоп. Як стало відомо, в дорожньо-транспортній пригоді загинув "король контрабанди" Аттіла Горват на прізвисько Докі.

"45-річний водій на Mercedes CLS із Закарпаття не вибрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням, на заокругленій ділянці дороги в'їхав у відбійник і перекинувся в кювет", - розповіли копи.

Чи був чоловік у стані сп'яніння, стане відомо за результатами судово-медичної експертизи.

Як повідомляє видання Mukachevo.net, Аттіла Горват був власником так званого "приватного кордону" з Угорщиною, який використовували для контрабанди. Землю виділили місцевим жителям, а потім ділянки були зібрані в одних руках.


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Теги: ДТП, смерть, Рівненщина
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