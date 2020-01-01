На Волині злодій-гурман поцупив самовар
Сьогодні, 07:39
На Волині злодій проник у чуже житло і вкрав звідти самовар.
Окрім самовара, молодик ромської національності поцупив ще й кухонний набір, - пише Волинь-нова.
Зловмисник проник в помешкання жителя міста Берестечка, своєю поживою в хаті вибрав самовар і кухонний набір. Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області знайшли крадія по гарячих слідах.
Своєрідним злодієм - гурманом відрекомендував себе 36-річний чоловік ромської національності. Він уже був раніше судимий за крадіжку.
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Окрім самовара, молодик ромської національності поцупив ще й кухонний набір, - пише Волинь-нова.
Зловмисник проник в помешкання жителя міста Берестечка, своєю поживою в хаті вибрав самовар і кухонний набір. Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області знайшли крадія по гарячих слідах.
Своєрідним злодієм - гурманом відрекомендував себе 36-річний чоловік ромської національності. Він уже був раніше судимий за крадіжку.
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