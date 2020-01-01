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Українська «Мрія» доставлятиме в різні країни вантажі для боротьби з COVID-19

Українська «Мрія» доставлятиме в різні країни вантажі для боротьби з COVID-19
Літак Ан-225 "Мрія" 11 квітня почав доставляти вантажі для боротьби з кооронавірусом.

Про це пише "Газета ua".

"11 квітня 2020 року найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" вилетів з міжнародного аеродрому "Київ-Антонов-2", почавши перший комерційний рейс після технічного обслуговування і модернізації. Ан-225 підключається до перевезення гуманітарних вантажів - медичних засобів для боротьби з коронавірусом з Китаю в країни Європи", - повідомляє прес-служба ДП "Антонов".

"Мрія" доставить у Польщу медичні засоби.

14 квітня привезе 400 тонн медичних засобів та обладнання для боротьби коронавірусом, повідомило Міністерство державних активів Польщі.

Літак доставить у Польщу з Китаю 7 млн масок та кілька сотень тисяч захисних костюмів. Це буде третій в історії політ Ан-225 до Польщі.

Варшавський аеропорт імені Фридерика Шопена закликав поляків не приїздити зустрічати Ан-225 "Мрія".

"Ми забезпечимо для вас можливість у прямому ефірі спостерігати за візитом Ан-225 "Мрія" – і приземленням, і зльотом. Ми розуміємо ваше бажання побачити цей найбільший у світі літак на власні очі, але зважте на нашу спільну безпеку та здоров'я – не їдьте в аеропорт, залишайтеся вдома", - йдеться у повідомленні.

З 2018 року "Мрія" перебувала на плановому ремонті й модернізації. 25 березня літак відновив випробувальні польоти.

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Теги: Україна, коронавірус
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