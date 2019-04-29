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Християни західного обряду відзначають свято Великодня

Християни західного обряду відзначають свято Великодня
Християни західного обряду у всьому світі, в тому числі в Україні, цієї неділі, 12 квітня, відзначають головне християнське свято Воскресіння Христового або Пасхи. Про це повідомляє УНН.

Римсько-католицька церква і велика частина протестантів, що живуть за григоріанським (сучасним) календарем, відзначають це свято на тиждень раніше, на відміну від православних чи християн східного обряду.

Увечері Великої суботи в католицьких храмах проходить служба Навечір'я Пасхи, вона починається з Літургії Світу. Перед храмом священики розводять багаття, від якого священнослужитель запалює пасхал - велику пасхальну свічку. З цією свічкою священик входить в темний храм і проголошує про воскресіння Христа. Уже від Пасхалу віруючі можуть запалити свої свічки. А потім починається хресний хід навколо храму.

Цього року через пандемію коронавірусу християни не зможуть взяти участь у літургіях у храмах, тільки онлайн.

Крім пасхального вогню, як і в православ'ї, одним із символів свята є крашанки.

Великдень або Світле Христове Воскресіння - найдавніше і найважливіше християнське свято.

Встановлене на честь Воскресіння Ісуса Христа, яке є центром всієї біблійної історії і основою всього християнського вчення.

Дата Пасхи в кожен конкретний рік обчислюється за місячно-сонячним календарем, що робить Великдень перехідним святом.

Православні християни відзначатимуть свято Пасхи наступної неділі, 19 квітня.

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Теги: Великдень, свято
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