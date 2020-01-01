В Україні – 2 777 випадків COVID-19, з них на Волині – 71
Сьогодні, 09:33
В Україні підтвердили 2 777 випадків COVID-19.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Усього в Україні досліджено 30 314 зразків методом ПЛР (лабораторна діагностика).
Протягом 11 квітня отримали 266 повідомлень про нові підтверджені випадки за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів.
Загалом випадки підтвердили:
Вінницька обл. — 174 випадки (8 одужали);
Волинська обл. — 71 випадок (2 одужали);
Дніпропетровська обл. — 58 випадків (5 одужали);
Донецька обл. — 11 випадків (1 одужав);
Житомирська обл. — 74 випадки;
Закарпатська обл. — 82 випадки (3 одужали);
Запорізька обл. — 83 випадки (10 одужали);
Івано-Франківська область — 291 випадок (12 одужали);
м. Київ — 416 випадків;
Київська обл. — 159 випадків (9 одужали);
Кіровоградська обл. — 118 випадків;
Львівська обл. — 111 випадків (6 одужали);
Луганська обл. — 3 випадки;
Миколаївська обл. — 2 випадки;
Одеська обл. — 63 випадки;
Полтавська обл. — 25 випадків;
Рівненська обл. — 119 випадків (3 одужали);
Сумська обл. — 73 випадки (2 одужали);
Тернопільська обл. — 243 випадки (3 одужали);
Харківська обл. — 11 випадків;
Херсонська обл. — 31 випадок;
Хмельницька обл. — 19 випадків (3 одужали);
Черкаська обл. — 99 випадків (1 одужав);
Чернівецька обл. — 432 випадки (21 одужав);
Чернігівська обл. — 9 випадків.
На амбулаторному лікуванні 1 504 пацієнта. Усього госпіталізовано 1 100 осіб, з них 48 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 83 людини, з них 40 чоловіків та 43 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85,5%).
Загалом 89 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Усього в Україні досліджено 30 314 зразків методом ПЛР (лабораторна діагностика).
Протягом 11 квітня отримали 266 повідомлень про нові підтверджені випадки за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів.
Загалом випадки підтвердили:
Вінницька обл. — 174 випадки (8 одужали);
Волинська обл. — 71 випадок (2 одужали);
Дніпропетровська обл. — 58 випадків (5 одужали);
Донецька обл. — 11 випадків (1 одужав);
Житомирська обл. — 74 випадки;
Закарпатська обл. — 82 випадки (3 одужали);
Запорізька обл. — 83 випадки (10 одужали);
Івано-Франківська область — 291 випадок (12 одужали);
м. Київ — 416 випадків;
Київська обл. — 159 випадків (9 одужали);
Кіровоградська обл. — 118 випадків;
Львівська обл. — 111 випадків (6 одужали);
Луганська обл. — 3 випадки;
Миколаївська обл. — 2 випадки;
Одеська обл. — 63 випадки;
Полтавська обл. — 25 випадків;
Рівненська обл. — 119 випадків (3 одужали);
Сумська обл. — 73 випадки (2 одужали);
Тернопільська обл. — 243 випадки (3 одужали);
Харківська обл. — 11 випадків;
Херсонська обл. — 31 випадок;
Хмельницька обл. — 19 випадків (3 одужали);
Черкаська обл. — 99 випадків (1 одужав);
Чернівецька обл. — 432 випадки (21 одужав);
Чернігівська обл. — 9 випадків.
На амбулаторному лікуванні 1 504 пацієнта. Усього госпіталізовано 1 100 осіб, з них 48 дітей.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 83 людини, з них 40 чоловіків та 43 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (85,5%).
Загалом 89 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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