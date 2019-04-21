У Луцьку вербу освячуватимуть ще і у понеділок, 13 квітня





Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.



Так, освячення триває сьогодні, 12 квітня, безпосередньо у Вербну неділю, відбувалося учора, у суботу, 11 квітня, а також відбудеться завтра, 13 квітня.



Освячення на соборному майдані біля водосвятної каплиці проводитимуть індивідуально. Приходити слід у медичних масках, дотримуючись безпечної дистанції один від одного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди великого свята Входу Господнього в Єрусалим святити вербу в кафедральному соборі Святої Трійці вирішили протягом трьох днів.Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.Так, освячення триває сьогодні, 12 квітня, безпосередньо у Вербну неділю, відбувалося учора, у суботу, 11 квітня, а також відбудеться завтра, 13 квітня.Освячення на соборному майдані біля водосвятної каплиці проводитимуть індивідуально. Приходити слід у медичних масках, дотримуючись безпечної дистанції один від одного.

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