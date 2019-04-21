У Луцьку вербу освячуватимуть ще і у понеділок, 13 квітня
Сьогодні, 12:20
З нагоди великого свята Входу Господнього в Єрусалим святити вербу в кафедральному соборі Святої Трійці вирішили протягом трьох днів.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.
Так, освячення триває сьогодні, 12 квітня, безпосередньо у Вербну неділю, відбувалося учора, у суботу, 11 квітня, а також відбудеться завтра, 13 квітня.
Освячення на соборному майдані біля водосвятної каплиці проводитимуть індивідуально. Приходити слід у медичних масках, дотримуючись безпечної дистанції один від одного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.
Так, освячення триває сьогодні, 12 квітня, безпосередньо у Вербну неділю, відбувалося учора, у суботу, 11 квітня, а також відбудеться завтра, 13 квітня.
Освячення на соборному майдані біля водосвятної каплиці проводитимуть індивідуально. Приходити слід у медичних масках, дотримуючись безпечної дистанції один від одного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вербу освячуватимуть ще і у понеділок, 13 квітня
Сьогодні, 12:20
Вперше у США оголосили режим стихійного лиха на всій території
Сьогодні, 11:40
Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус
Сьогодні, 09:53