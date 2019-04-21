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У Луцьку вербу освячуватимуть ще і у понеділок, 13 квітня

У Луцьку вербу освячуватимуть ще і у понеділок, 13 квітня
З нагоди великого свята Входу Господнього в Єрусалим святити вербу в кафедральному соборі Святої Трійці вирішили протягом трьох днів.

Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії Православної церкви України.

Так, освячення триває сьогодні, 12 квітня, безпосередньо у Вербну неділю, відбувалося учора, у суботу, 11 квітня, а також відбудеться завтра, 13 квітня.

Освячення на соборному майдані біля водосвятної каплиці проводитимуть індивідуально. Приходити слід у медичних масках, дотримуючись безпечної дистанції один від одного.

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Теги: Вербна неділя, верба, освячення
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