Усі захворілі на коронавірус в Камінь-Каширському районі – з однієї сім’ї

Чоловік, його матір та дружина захворіли на коронавірус у селі Піщане Камінь-Каширського району.Інформацію про випадок в коментарі Інформаційному агентствуповідомив сільський головаВідповідно до попередньої інформації, джерелом зараження була дружина, яка повернулась з-за кордону. Позитивний результат тест показав і в чоловіка та його матері.Чоловік з дружиною перебувають в задовільному стані, проте стан матері чоловіка був дещо гірший, їй ставили крапельниці.Коло контактних осіб встановлено, вони перебувають на самоізоляції.Зауважимо, що станом на ранок 12 квітня, три згадані випадки - це загальна кількість захворілих у Камінь-Каширському районі.