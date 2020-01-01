вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Усі захворілі на коронавірус в Камінь-Каширському районі – з однієї сім’ї

Усі захворілі на коронавірус в Камінь-Каширському районі – з однієї сім’ї
Чоловік, його матір та дружина захворіли на коронавірус у селі Піщане Камінь-Каширського району.

Інформацію про випадок в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив сільський голова Ростислав Смаль.

Відповідно до попередньої інформації, джерелом зараження була дружина, яка повернулась з-за кордону. Позитивний результат тест показав і в чоловіка та його матері.

Чоловік з дружиною перебувають в задовільному стані, проте стан матері чоловіка був дещо гірший, їй ставили крапельниці.

Коло контактних осіб встановлено, вони перебувають на самоізоляції.

Зауважимо, що станом на ранок 12 квітня, три згадані випадки - це загальна кількість захворілих у Камінь-Каширському районі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь, піщане
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Вперше у США оголосили режим стихійного лиха на всій території
Сьогодні, 11:40
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки COVID-19 станом на ранок 12 квітня
Сьогодні, 10:25
Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус
Сьогодні, 09:53
В Україні – 2 777 випадків COVID-19, з них на Волині – 71
Сьогодні, 09:33
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україну йде різке похолодання з дощами та мокрим снігом
Сьогодні, 14:20
Усі захворілі на коронавірус в Камінь-Каширському районі – з однієї сім’ї
Сьогодні, 13:59
Український військовий загинув на Донбасі внаслідок обстрілу у Вербну неділю
Сьогодні, 12:59
У Луцьку вербу освячуватимуть ще і у понеділок, 13 квітня
Сьогодні, 12:20
Вперше у США оголосили режим стихійного лиха на всій території
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки COVID-19 станом на ранок 12 квітня Коронавірус і Волинь: де виявили нові випадки COVID-19 станом на ранок 12 квітня
Сьогодні, 10:25
Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус Волинь – серед областей, де за добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус
Сьогодні, 09:53
На Волині — нові випадки коронавірусу На Волині — нові випадки коронавірусу
11 квітень, 16:23
Мав пневмонію та супутні захворювання: у Луцьку помер чоловік з коронавірусом Мав пневмонію та супутні захворювання: у Луцьку помер чоловік з коронавірусом
11 квітень, 14:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україну йде різке похолодання з дощами та мокрим снігом
Сьогодні, 14:20
 0
Усі захворілі на коронавірус в Камінь-Каширському районі – з однієї сім’ї
Сьогодні, 13:59
 0
Український військовий загинув на Донбасі внаслідок обстрілу у Вербну неділю
Сьогодні, 12:59
 0
У Луцьку вербу освячуватимуть ще і у понеділок, 13 квітня
Сьогодні, 12:20
 0
Вперше у США оголосили режим стихійного лиха на всій території
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8