Усі захворілі на коронавірус в Камінь-Каширському районі – з однієї сім’ї
Сьогодні, 13:59
Чоловік, його матір та дружина захворіли на коронавірус у селі Піщане Камінь-Каширського району.
Інформацію про випадок в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив сільський голова Ростислав Смаль.
Відповідно до попередньої інформації, джерелом зараження була дружина, яка повернулась з-за кордону. Позитивний результат тест показав і в чоловіка та його матері.
Чоловік з дружиною перебувають в задовільному стані, проте стан матері чоловіка був дещо гірший, їй ставили крапельниці.
Коло контактних осіб встановлено, вони перебувають на самоізоляції.
Зауважимо, що станом на ранок 12 квітня, три згадані випадки - це загальна кількість захворілих у Камінь-Каширському районі.
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Інформацію про випадок в коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив сільський голова Ростислав Смаль.
Відповідно до попередньої інформації, джерелом зараження була дружина, яка повернулась з-за кордону. Позитивний результат тест показав і в чоловіка та його матері.
Чоловік з дружиною перебувають в задовільному стані, проте стан матері чоловіка був дещо гірший, їй ставили крапельниці.
Коло контактних осіб встановлено, вони перебувають на самоізоляції.
Зауважимо, що станом на ранок 12 квітня, три згадані випадки - це загальна кількість захворілих у Камінь-Каширському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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