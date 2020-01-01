Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 квітня
Сьогодні, 20:30
У понеділок, 13 квітня, з 09:30 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вулиця Профспілкова, а також вулиця Дубнівська 34, 57.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Для своєчасного отримання інформації про планові та аварійні роботи рекоменжують підписатися на сіті-бот "Назар". Зробити це можна на сайті https://citybot.pro/citybot-nazar-luck зі смартфона, в якому встановлений Viber або Telegram.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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