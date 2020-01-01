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Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 квітня

Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 квітня
У понеділок, 13 квітня, з 09:30 до 17:00 буде припинене електропостачання за такими адресами: вулиця Профспілкова, а також вулиця Дубнівська 34, 57.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

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Теги: світло, відключення, Луцьк, 13 квітня
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