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В Україну йде різке похолодання з дощами та мокрим снігом

В Україну йде різке похолодання з дощами та мокрим снігом
Понеділок, 13 квітня, буде теплим. Утім вже з вівторка, 14 квітня, в Україні суттєво похолодає.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Протягом понеділка температура повітря підвищиться до +15+22 градусів.
Цей день буде найтеплішим у найближчій передвеликодній перспективі.
Бо вже з вівторка холодний атмосферний фронт принесе різке похолодання та дощі, місцями з мокрим снігом.

Завтра, 13 квітня, у більшості областей України ще переважатиме суха погода, проте в західні області почне надходити волога, з дощами, повітряна маса.

Вітер 13 квітня посилиться до штормових значень. Напрямок - південно-західний.

У Києві понеділок буде сонячним, вітряним та дуже теплим, вдень до +18+20 градусів. Вже у вівторок-середу різко похолодає, з‘являться опади, втримається сильний вітер з поступовим переходом напрямку з південно-західного на північно-західний.

З 16-го квітня трохи потепліє, проте поки що на потужне тепло розраховувати не варто.

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Теги: похолодання, Україна, погода, синоптик, Наталка Діденко
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