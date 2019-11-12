В Україну йде різке похолодання з дощами та мокрим снігом

Понеділок, 13 квітня, буде теплим. Утім вже з вівторка, 14 квітня, в Україні суттєво похолодає.Про це повідомила синоптикПротягом понеділка температура повітря підвищиться до +15+22 градусів.Цей день буде найтеплішим у найближчій передвеликодній перспективі.Бо вже з вівторка холодний атмосферний фронт принесе різке похолодання та дощі, місцями з мокрим снігом.Завтра, 13 квітня, у більшості областей України ще переважатиме суха погода, проте в західні області почне надходити волога, з дощами, повітряна маса.Вітер 13 квітня посилиться до штормових значень. Напрямок - південно-західний.У Києві понеділок буде сонячним, вітряним та дуже теплим, вдень до +18+20 градусів. Вже у вівторок-середу різко похолодає, з‘являться опади, втримається сильний вітер з поступовим переходом напрямку з південно-західного на північно-західний.З 16-го квітня трохи потепліє, проте поки що на потужне тепло розраховувати не варто.