«Навіки – у нашій пам’яті»: сьогодні Юрію Яцюку виповнилося б 59
Сьогодні, 15:46
Сьогодні, 12 квітня, виповнилося б 59 років відомому волинському тележурналістові Юрію Яцюку, який загинув у аварії під Луцьком 8 березня минулого року.
У пам’яті колег та усіх, хто знав Юрія Яцюка, він назавжди залишиться світлою, неймовірно доброю та щирою людиною.
Дружина загиблого журналіста Ольга Яцюк у пам’ять про чоловіка написала: «Ось уже більше року, як Юри немає з нами, але пам`ять про нього живе. Він був дуже добрим, позитивним, енергійним, любив життя, цінував людей. Талановитий журналіст, який завжди бачив не лише подію, як факт, а й перспективу розвитку, шлях до успіху. Більше 20 років працював у Волинській державній телерадіокомпанії, а останній рік – у ТРК «Аверс». Юра чудово орієнтувався в усіх сферах життя Луцька та області, робив цікаві репортажі актуальних подій, хоча надавав перевагу спортивному життю краю. Знав про спорт все і всіх, радів успіхам волинських спортсменів та завжди висвітлював їхні досягнення. Передачі «Спорт для всіх» і «Все про спорт» були його успішними проектами. Професійні репортажі Юрія Яцюка дарували радість і захоплення шанувальникам спорту, заставляли задуматись чиновників, коли звучала справедлива критика. Він вміло поєднував силу слова з реальними фактами. «Легендарний журналіст», - говорили про Юру. Він назавжди залишиться в нашій пам’яті веселим та життєрадісним, добрим та усміхненим.
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Зворушливий допис у пам’ять про свого колегу та наставника написав і спортивний журналіст Дмитро Кузнецов. Він зауважив, що Юрій Яцюк був справжнім професіоналом своєю справи, людиною, яку поважали та любили й спілкування з якою завжди дарувало поспішку.
«Незважаючи на святковий день, сьогодні ще й день пам'яті - друга, колеги і справжнього професіонала Юрія Яцюка! Саме сьогодні йому мало б виповнитися всього лишень 59 років - як показує практика, у спортивних людей це лише початок багатьох нових ідей та здобутків! У Юри їх вистачало і на його молодий вік - він став заслуженим журналістом, його знало більше людей, аніж будь-кого в нашому місті та й, мабуть, області, і при цьому він завжди залишався таким, як був - товаришем, колегою, порадником, ходячою енциклопедією (і не лише спортивною - у його чарівному блокнотику можна було дізнатися контакти до будь-кого!) і, найголовніше - вічним збудником посмішок на наших обличчях! Шкода, що як велика людина, в честь якого Юрія Антоновича назвали, він так само семимильними кроками пронісся по світу своїх неймовірних здобутків та знайомств із тисячами людей - однак він тепер навіки лишився у нашій пам'яті, причому тільки із позитивними спогадами!!! З Днем народження, дядя Юра», - написав Дмитро Кузнецов.
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У пам’яті колег та усіх, хто знав Юрія Яцюка, він назавжди залишиться світлою, неймовірно доброю та щирою людиною.
Дружина загиблого журналіста Ольга Яцюк у пам’ять про чоловіка написала: «Ось уже більше року, як Юри немає з нами, але пам`ять про нього живе. Він був дуже добрим, позитивним, енергійним, любив життя, цінував людей. Талановитий журналіст, який завжди бачив не лише подію, як факт, а й перспективу розвитку, шлях до успіху. Більше 20 років працював у Волинській державній телерадіокомпанії, а останній рік – у ТРК «Аверс». Юра чудово орієнтувався в усіх сферах життя Луцька та області, робив цікаві репортажі актуальних подій, хоча надавав перевагу спортивному життю краю. Знав про спорт все і всіх, радів успіхам волинських спортсменів та завжди висвітлював їхні досягнення. Передачі «Спорт для всіх» і «Все про спорт» були його успішними проектами. Професійні репортажі Юрія Яцюка дарували радість і захоплення шанувальникам спорту, заставляли задуматись чиновників, коли звучала справедлива критика. Він вміло поєднував силу слова з реальними фактами. «Легендарний журналіст», - говорили про Юру. Він назавжди залишиться в нашій пам’яті веселим та життєрадісним, добрим та усміхненим.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Одержимий добром чоловік: спогади волинян про журналіста Юрія Яцюка, який загинув в аварії під Луцьком
Зворушливий допис у пам’ять про свого колегу та наставника написав і спортивний журналіст Дмитро Кузнецов. Він зауважив, що Юрій Яцюк був справжнім професіоналом своєю справи, людиною, яку поважали та любили й спілкування з якою завжди дарувало поспішку.
«Незважаючи на святковий день, сьогодні ще й день пам'яті - друга, колеги і справжнього професіонала Юрія Яцюка! Саме сьогодні йому мало б виповнитися всього лишень 59 років - як показує практика, у спортивних людей це лише початок багатьох нових ідей та здобутків! У Юри їх вистачало і на його молодий вік - він став заслуженим журналістом, його знало більше людей, аніж будь-кого в нашому місті та й, мабуть, області, і при цьому він завжди залишався таким, як був - товаришем, колегою, порадником, ходячою енциклопедією (і не лише спортивною - у його чарівному блокнотику можна було дізнатися контакти до будь-кого!) і, найголовніше - вічним збудником посмішок на наших обличчях! Шкода, що як велика людина, в честь якого Юрія Антоновича назвали, він так само семимильними кроками пронісся по світу своїх неймовірних здобутків та знайомств із тисячами людей - однак він тепер навіки лишився у нашій пам'яті, причому тільки із позитивними спогадами!!! З Днем народження, дядя Юра», - написав Дмитро Кузнецов.
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