«Навіки – у нашій пам’яті»: сьогодні Юрію Яцюку виповнилося б 59

Сьогодні, 12 квітня, виповнилося б 59 років відомому волинському тележурналістові, який8 березня минулого року.У пам’яті колег та усіх, хто знав Юрія Яцюка, він назавжди залишиться світлою, неймовірно доброю та щирою людиною.Дружина загиблого журналістау пам’ять про чоловіка написала: «Ось уже більше року, як Юри немає з нами, але пам`ять про нього живе. Він був дуже добрим, позитивним, енергійним, любив життя, цінував людей. Талановитий журналіст, який завжди бачив не лише подію, як факт, а й перспективу розвитку, шлях до успіху. Більше 20 років працював у Волинській державній телерадіокомпанії, а останній рік – у ТРК «Аверс». Юра чудово орієнтувався в усіх сферах життя Луцька та області, робив цікаві репортажі актуальних подій, хоча надавав перевагу спортивному життю краю. Знав про спорт все і всіх, радів успіхам волинських спортсменів та завжди висвітлював їхні досягнення. Передачі «Спорт для всіх» і «Все про спорт» були його успішними проектами. Професійні репортажі Юрія Яцюка дарували радість і захоплення шанувальникам спорту, заставляли задуматись чиновників, коли звучала справедлива критика. Він вміло поєднував силу слова з реальними фактами. «Легендарний журналіст», - говорили про Юру. Він назавжди залишиться в нашій пам’яті веселим та життєрадісним, добрим та усміхненим.Зворушливий допис у пам’ять про свого колегу та наставника написав і спортивний журналіст. Він зауважив, що Юрій Яцюк був справжнім професіоналом своєю справи, людиною, яку поважали та любили й спілкування з якою завжди дарувало поспішку.«Незважаючи на святковий день, сьогодні ще й день пам'яті - друга, колеги і справжнього професіонала Юрія Яцюка! Саме сьогодні йому мало б виповнитися всього лишень 59 років - як показує практика, у спортивних людей це лише початок багатьох нових ідей та здобутків! У Юри їх вистачало і на його молодий вік - він став заслуженим журналістом, його знало більше людей, аніж будь-кого в нашому місті та й, мабуть, області, і при цьому він завжди залишався таким, як був - товаришем, колегою, порадником, ходячою енциклопедією (і не лише спортивною - у його чарівному блокнотику можна було дізнатися контакти до будь-кого!) і, найголовніше - вічним збудником посмішок на наших обличчях! Шкода, що як велика людина, в честь якого Юрія Антоновича назвали, він так само семимильними кроками пронісся по світу своїх неймовірних здобутків та знайомств із тисячами людей - однак він тепер навіки лишився у нашій пам'яті, причому тільки із позитивними спогадами!!! З Днем народження, дядя Юра», - написав Дмитро Кузнецов.