Чим симптоми сезонної алергії відрізняються від COVID-19

Із початком цвітіння в багатьох людей проявляється алергія на пилок рослин (поліноз). Її симптоми — нежить, свербіж очей, гортані тощо — легко переплутати з ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), зокрема COVID-19.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.Ключові відмінності сезонної алергії — для неї не характерне підвищення температури і симптоми знімаються протиалергійними засобами.Якщо у людини поліноз, вона має уникати контактів зі специфічними алергенами і проконсультуватися з лікарем щодо протигістамінних ліків та імунотерапії. Пандемія COVID-19 на це не впливає.Водночас пам’ятаймо, що нова коронавірусна інфекція небезпечна передусім для літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями серцево-судинної, дихальної системи, діабетом, онкологічними недугами та ін. Тому дуже важливо дотримуватися правил профілактики, щоб не поширювати вірус.Прикривайте рот і ніс під час кашлю або чхання одноразовими серветками. Після використання їх треба викинути у сміттєвий контейнер з кришкою. У разі відсутності серветок чхайте і кашляйте у згин ліктя.Мийте чи обробляйте спиртовмісним дезінфектором руки до та після туалету, після вулиці, перед приготуванням їжі, після доторків до поверхонь загального користування: дверних ручок, вимикачів, кнопок у ліфтах тощо.Мити руки потрібно теплою водою з милом 20–40 с. Якщо немає можливості вимити руки, обробіть їх дезінфектором із вмістом спирту не менше 60%.Після миття руки ліпше витерти одноразовим рушником або серветками, які потім треба викинути у сміттєвий контейнер.Не виходьте надвір без нагальної потреби, а якщо вийшли, уникайте громадських місць і дотримуйтеся відстані щодо інших людей не менше 1,5–2 м.Поставтеся до карантину відповідально. Тривале перебування вдома — нелегкий час. Тож сплануйте свій щоденний розпорядок. Додайте до нього фізичні вправи і навчання, а домашній відпочинок (читання, фільми, серіали) можна урізноманітнити онлайн-переглядом опер, театральних вистав, віртуальними екскурсіями. Багато музеїв та інших організацій на час карантину відкрили безкоштовний доступ до своїх ресурсів.Оберіть надійного постачальника продуктів, предметів особистої гігієни тощо, який доставлятиме ваше замовлення додому. Це допоможе рідше виходити у продуктові магазини чи аптеки.У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до сімейного лікаря. Якщо ви не знаєте, до кого звернутися, телефонуйте на гарячу лінію Центру громадського здоров’я України для консультації щодо нової коронавірусної інфекції: 0-800-505-840.Діагноз «коронавірусна інфекція» може бути підтверджений лише лабораторними методами діагностики.