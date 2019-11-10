На Волині двох жінок постригли у монахині. ФОТО





Про це повідомляє прессслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).



У нових ступенях їм були дані імена Лазаря на честь святого праведного Лазаря та Марфа на честь святої праведної Марфи, сестри правд. Лазаря.



Після завершення зворушливого обряду постригу архієпископ Нафанаїл виголосив проповідь, у якій розкрив суть нового життя для новопострижених сестер.



Зауважимо, що Свято-Стрітенський Михнівський монастир знаходиться у селі Михнівка Камінь-Каширського району.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 10 квітня керуючий Волинською і Луцькою єпархією УПЦ (МП) архієпископ Нафанаїл здійснив постриг послушниць Свято-Стрітенського Михнівського монастиря Наталію та Тетяну в інокині (монахині).Про це повідомляє прессслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).У нових ступенях їм були дані імена Лазаря на честь святого праведного Лазаря та Марфа на честь святої праведної Марфи, сестри правд. Лазаря.Після завершення зворушливого обряду постригу архієпископ Нафанаїл виголосив проповідь, у якій розкрив суть нового життя для новопострижених сестер.Зауважимо, що Свято-Стрітенський Михнівський монастир знаходиться у селі Михнівка Камінь-Каширського району.

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