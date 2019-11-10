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На Волині двох жінок постригли у монахині. ФОТО

На Волині двох жінок постригли у монахині. ФОТО
10 квітня керуючий Волинською і Луцькою єпархією УПЦ (МП) архієпископ Нафанаїл здійснив постриг послушниць Свято-Стрітенського Михнівського монастиря Наталію та Тетяну в інокині (монахині).

Про це повідомляє прессслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).

У нових ступенях їм були дані імена Лазаря на честь святого праведного Лазаря та Марфа на честь святої праведної Марфи, сестри правд. Лазаря.

Після завершення зворушливого обряду постригу архієпископ Нафанаїл виголосив проповідь, у якій розкрив суть нового життя для новопострижених сестер.

Зауважимо, що Свято-Стрітенський Михнівський монастир знаходиться у селі Михнівка Камінь-Каширського району.

На Волині двох жінок постригли у монахині. ФОТО
На Волині двох жінок постригли у монахині. ФОТО
На Волині двох жінок постригли у монахині. ФОТО
На Волині двох жінок постригли у монахині. ФОТО
На Волині двох жінок постригли у монахині. ФОТО
На Волині двох жінок постригли у монахині. ФОТО
На Волині двох жінок постригли у монахині. ФОТО

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Теги: УПЦ (МП), монахині, Нафанаїл, Волинь
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