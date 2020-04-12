Підтвердили ще 6 випадків коронавірусу у Нововолинську





Про це повідомляють на



Шестеро пацієнтів із Нововолинська знаходяться вдома під наглядом свого сімейного лікаря та отримують необхідне лікування амбулаторно. Четверо перебувають в інфекційному відділенні Нововолинської центральної міської лікарні. Один пацієнт з числа контактних осіб померлого нововолинця, який лікувався у терапевтичному відділенні Нововолинської ЦМЛ, зараз перебуває під наглядом лікарів Іваничівського Центру ПМСД.



Усього у Нововолинську зафіксували 12 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, у тому числі 1 – летальний.



Нагадаємо, помер чоловік пенсійного віку, який повернувся з санаторію "Червона калина".



Зауважимо, станом на ранок 12 квітня на Волині підтвердили 71 випадок захворювання на коронавірус. Тож тепер до цієї кількості додалися ще щонайменше 6 випадків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 12 квітня, отримали результати ПЛР-діагностики, що підтвердили захворювання коронавірусом ще у шістьох осіб.Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.Шестеро пацієнтів із Нововолинська знаходяться вдома під наглядом свого сімейного лікаря та отримують необхідне лікування амбулаторно. Четверо перебувають в інфекційному відділенні Нововолинської центральної міської лікарні. Один пацієнт з числа контактних осіб померлого нововолинця, який лікувався у терапевтичному відділенні Нововолинської ЦМЛ, зараз перебуває під наглядом лікарів Іваничівського Центру ПМСД.Усього у Нововолинську зафіксували 12 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус, у тому числі 1 – летальний.Нагадаємо, помер чоловік пенсійного віку, який повернувся з санаторію "Червона калина".Зауважимо, станом на ранок 12 квітня на Волині підтвердили 71 випадок захворювання на коронавірус. Тож тепер до цієї кількості додалися ще щонайменше 6 випадків.

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