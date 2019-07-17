У Луцьку подорожчав імбир на 300%
Сьогодні, 02:08
Імбир у луцьких супермаркетах подорожчав на 300 відсотків.
Про це написав у фейсбуці лучанин Олександр Ковальчук, - передає Волинь 24.
Як доказ, він оприлюднив фото, де кілограм імбиру оцінюють майже у 380 гривень.
«Сьогодні зайшов у магазин «Салют» і чуть в обморок не впав на ціну імбиру. Хто підкаже, а хто відповідає в м. Луцьку з чиновників за спекуляцію цін? Бо це вже занадто. Жадність і цинізм», – пише чоловік.
Він закликає лучан не купувати імбир, бо на весну цей продукт зазвичай дешевшає наполовину.
У коментарях під дописом користувачі мережі оприлюднили фото з магазину «Наш край», де кілограм імбиру коштує 507 гривень 99 копійок.
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Про це написав у фейсбуці лучанин Олександр Ковальчук, - передає Волинь 24.
Як доказ, він оприлюднив фото, де кілограм імбиру оцінюють майже у 380 гривень.
«Сьогодні зайшов у магазин «Салют» і чуть в обморок не впав на ціну імбиру. Хто підкаже, а хто відповідає в м. Луцьку з чиновників за спекуляцію цін? Бо це вже занадто. Жадність і цинізм», – пише чоловік.
Він закликає лучан не купувати імбир, бо на весну цей продукт зазвичай дешевшає наполовину.
У коментарях під дописом користувачі мережі оприлюднили фото з магазину «Наш край», де кілограм імбиру коштує 507 гривень 99 копійок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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