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У Луцьку подорожчав імбир на 300%

У Луцьку подорожчав імбир на 300%
Імбир у луцьких супермаркетах подорожчав на 300 відсотків.

Про це написав у фейсбуці лучанин Олександр Ковальчук, - передає Волинь 24.

Як доказ, він оприлюднив фото, де кілограм імбиру оцінюють майже у 380 гривень.

«Сьогодні зайшов у магазин «Салют» і чуть в обморок не впав на ціну імбиру. Хто підкаже, а хто відповідає в м. Луцьку з чиновників за спекуляцію цін? Бо це вже занадто. Жадність і цинізм», – пише чоловік.

Він закликає лучан не купувати імбир, бо на весну цей продукт зазвичай дешевшає наполовину.

У коментарях під дописом користувачі мережі оприлюднили фото з магазину «Наш край», де кілограм імбиру коштує 507 гривень 99 копійок.

У Луцьку подорожчав імбир на 300%

У Луцьку подорожчав імбир на 300%


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Теги: імбир, ціна, луцьк
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