У Луцьку подорожчав імбир на 300%





Про це написав у фейсбуці лучанин Олександр Ковальчук, -



Як доказ, він оприлюднив фото, де кілограм імбиру оцінюють майже у 380 гривень.



«Сьогодні зайшов у магазин «Салют» і чуть в обморок не впав на ціну імбиру. Хто підкаже, а хто відповідає в м. Луцьку з чиновників за спекуляцію цін? Бо це вже занадто. Жадність і цинізм», – пише чоловік.



Він закликає лучан не купувати імбир, бо на весну цей продукт зазвичай дешевшає наполовину.



У коментарях під дописом користувачі мережі оприлюднили фото з магазину «Наш край», де кілограм імбиру коштує 507 гривень 99 копійок.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Імбир у луцьких супермаркетах подорожчав на 300 відсотків.Про це написав у фейсбуці лучанин, - передає Волинь 24.Як доказ, він оприлюднив фото, де кілограм імбиру оцінюють майже у 380 гривень.«Сьогодні зайшов у магазин «Салют» і чуть в обморок не впав на ціну імбиру. Хто підкаже, а хто відповідає в м. Луцьку з чиновників за спекуляцію цін? Бо це вже занадто. Жадність і цинізм», – пише чоловік.Він закликає лучан не купувати імбир, бо на весну цей продукт зазвичай дешевшає наполовину.У коментарях під дописом користувачі мережі оприлюднили фото з магазину «Наш край», де кілограм імбиру коштує 507 гривень 99 копійок.

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