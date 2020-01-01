На Волині підліток понищив дерева у парку: оштрафували матір
Сьогодні, 21:38
Суддя Любомльського районного суду розглянув направлений Любомльським відділом поліції про притягнення до адміністративної відповідальності матері підлітка, який зламав тую в парку у Любомлі.
Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Любомль
Жінка ухилилась від виконання своїх батьківських обов`язків щодо виховання свого неповнолітнього сина, яке проявилось у тому, що підліток в період з 5 по 8 лютого 2020 року в парку по вулиці Незалежності в місті Любомль умисно зламав одне дерево породи «Туя», вчинивши передбачене ст.173 КУпАП адміністративне правопорушення, чим вчинила правопорушення, передбачене ч.3 ст.184 КУпАП.
Винність матері у вчиненні правопорушення повністю стверджена її поясненнями в суді та матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, рапортами поліцейських Любомльського відділу поліції, письмовими поясненнями порушниці, свідків та очевидців події.
Жінку суд визнав винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.184 КУпАП і наклав на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.
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Про це йдеться у постанові суду, - пише Район.Любомль
Жінка ухилилась від виконання своїх батьківських обов`язків щодо виховання свого неповнолітнього сина, яке проявилось у тому, що підліток в період з 5 по 8 лютого 2020 року в парку по вулиці Незалежності в місті Любомль умисно зламав одне дерево породи «Туя», вчинивши передбачене ст.173 КУпАП адміністративне правопорушення, чим вчинила правопорушення, передбачене ч.3 ст.184 КУпАП.
Винність матері у вчиненні правопорушення повністю стверджена її поясненнями в суді та матеріалами справи: протоколом про адміністративне правопорушення, рапортами поліцейських Любомльського відділу поліції, письмовими поясненнями порушниці, свідків та очевидців події.
Жінку суд визнав винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.3 ст.184 КУпАП і наклав на неї стягнення у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Відкрутити синові пару пальців і на дальнійше проблем не буде.Не в матері справа.Скоріше в генах або дитячий придуркульоз.
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