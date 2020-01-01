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У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту

У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту
Житель Вишнева та підприємець Віктор Козел відзняв за допомогою квадрокоптера пожежу на Любомльщині.

Про це пише Кордон.

З висоти пташиного польоту помітно, яку площу лісів охопила пожежа поблизу Красноволі 11-го квітня.

"Ні це не війна. Черговий лісовий пожар. Сьогодні горить полігон", – йдеться у дописі.

У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту

У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту

У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту

У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту

У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту

У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту

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Теги: пожежа, ліс, суха трава
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