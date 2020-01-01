У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту

Віктор Козел відзняв за допомогою квадрокоптера пожежу на Любомльщині.



Про це



З висоти пташиного польоту помітно, яку площу лісів охопила пожежа поблизу Красноволі 11-го квітня.



"Ні це не війна. Черговий лісовий пожар. Сьогодні горить полігон", – йдеться у дописі.















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель Вишнева та підприємецьвідзняв за допомогою квадрокоптера пожежу на Любомльщині.Про це пише Кордон.З висоти пташиного польоту помітно, яку площу лісів охопила пожежа поблизу Красноволі 11-го квітня."Ні це не війна. Черговий лісовий пожар. Сьогодні горить полігон", – йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію