У поліції пояснили, коли водіям одягати маски та скільки пасажирів може бути в авто
Сьогодні, 22:20
У патрульній поліції роз'яснили правила носіння захисної маски в приватному автомобілі та уточнили інформацію про допустиму кількість пасажирів.
Про це розповів Auto.ria прессекретар патрульної поліції Києва Роман Мартинюк.
«Особистий автомобіль не є громадським місцем, тому в своїй машині можна їхати без маски. Патрульні не мають права зупиняти автомобіль з цієї причини. Також водій особистого транспорту може перевозити будь-яку кількість пасажирів, що не перевищує дозволеної (для легкового авто – 3-4 людини плюс водій). Але виключно в тому випадку, якщо водій не працює в режимі таксі і не здійснює регулярних або нерегулярних перевезень», – сказав Роман Мартинюк.
З усім тим важливо розуміти, що цим правом необхідно користуватися відповідально: у поліції все ж рекомендують надягати маску, а також не забувати про використання антисептиків заради безпеки — власної та своїх пасажирів.
«У громадському ж транспорті діє правило заповнення не більше 50% сидячих місць, а в автомобілях таксі — не більше двох пасажирів, окрім водія. У таких випадках носіння маски обов'язкове. Не слід уникати цієї міри і в особистому авто, якщо водій перевозить пасажирів, які не проживають з ним разом — друзів, знайомих, сусідів тощо. Крім того, обов'язково надягати маску необіхдно і для спілкування з патрульними у разі зупинки авто», – розповів Роман Мартинюк.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України у рамках карантину через коронавірус заборонив з 6 квітня перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, а також без документів.
Також Кабінет міністрів закликає українців утриматись від шашликів, від прогулянок парками на найближчі 3-4 тижні у зв’язку з посиленням карантину в Україні.
Уряд 3 квітня затвердив список додаткових обмежень під час карантину. За порушення карантинних обмежень (у тому числі — за перебування у громадських місцях без одягненої захисної маски) передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром від 17 до 34 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів Auto.ria прессекретар патрульної поліції Києва Роман Мартинюк.
«Особистий автомобіль не є громадським місцем, тому в своїй машині можна їхати без маски. Патрульні не мають права зупиняти автомобіль з цієї причини. Також водій особистого транспорту може перевозити будь-яку кількість пасажирів, що не перевищує дозволеної (для легкового авто – 3-4 людини плюс водій). Але виключно в тому випадку, якщо водій не працює в режимі таксі і не здійснює регулярних або нерегулярних перевезень», – сказав Роман Мартинюк.
З усім тим важливо розуміти, що цим правом необхідно користуватися відповідально: у поліції все ж рекомендують надягати маску, а також не забувати про використання антисептиків заради безпеки — власної та своїх пасажирів.
«У громадському ж транспорті діє правило заповнення не більше 50% сидячих місць, а в автомобілях таксі — не більше двох пасажирів, окрім водія. У таких випадках носіння маски обов'язкове. Не слід уникати цієї міри і в особистому авто, якщо водій перевозить пасажирів, які не проживають з ним разом — друзів, знайомих, сусідів тощо. Крім того, обов'язково надягати маску необіхдно і для спілкування з патрульними у разі зупинки авто», – розповів Роман Мартинюк.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України у рамках карантину через коронавірус заборонив з 6 квітня перебування у громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора, а також без документів.
Також Кабінет міністрів закликає українців утриматись від шашликів, від прогулянок парками на найближчі 3-4 тижні у зв’язку з посиленням карантину в Україні.
Уряд 3 квітня затвердив список додаткових обмежень під час карантину. За порушення карантинних обмежень (у тому числі — за перебування у громадських місцях без одягненої захисної маски) передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу розміром від 17 до 34 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У поліції пояснили, коли водіям одягати маски та скільки пасажирів може бути в авто
Сьогодні, 22:20
На Волині підліток понищив дерева у парку: оштрафували матір
Сьогодні, 21:38
Де у Луцьку не буде світла завтра, 13 квітня
Сьогодні, 20:30
Підтвердили ще 6 випадків коронавірусу у Нововолинську
Сьогодні, 19:36