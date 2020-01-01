вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

13 квітня на Волині: гортаючи календар

13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження підприємець Олег Дмитрук (на фото), а також журналістка Юлія Стасюк.

Вітаємо їх, а також усіх, хто носить імена Інокентій, Йосип, Веніамін, Іван та Анна, у яких сьогодні День ангела. Бажаємо міцного здоров’я, достатку та звершення всіх сподівань.

13 квітня 1598 року місто Рожище отримало магдебурзьке право і власний герб ‒ «печать міську два хрести».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар, свято, історія, волиньpost
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Великдень–2020: визначили, як має відбуватися освячення пасок в умовах карантину
Відомо, у яких населених пунктах Волині виявили COVID-19
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту
12 квітень, 23:23
У поліції пояснили, коли водіям одягати маски та скільки пасажирів може бути в авто
12 квітень, 22:20
На Волині підліток понищив дерева у парку: оштрафували матір
12 квітень, 21:38
Волинську лікарню забезпечать обладнанням вартістю понад 2 мільйони
12 квітень, 21:15
Схожі новини
10 квітня на Волині: гортаючи календар 10 квітня на Волині: гортаючи календар
10 квітень, 00:00
8 квітня на Волині: гортаючи календар 8 квітня на Волині: гортаючи календар
08 квітень, 00:00
6 квітня на Волині: гортаючи календар 6 квітня на Волині: гортаючи календар
06 квітень, 00:00
5 квітня на Волині: гортаючи календар 5 квітня на Волині: гортаючи календар
05 квітень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У Любомльському районі горів полігон: показали фото з висоти пташиного польоту
12 квітень, 23:23
 0
У поліції пояснили, коли водіям одягати маски та скільки пасажирів може бути в авто
12 квітень, 22:20
 0
На Волині підліток понищив дерева у парку: оштрафували матір
12 квітень, 21:38
 0
Волинську лікарню забезпечать обладнанням вартістю понад 2 мільйони
12 квітень, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8