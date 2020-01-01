13 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження підприємець Олег Дмитрук (на фото), а також журналістка Юлія Стасюк.
Вітаємо їх, а також усіх, хто носить імена Інокентій, Йосип, Веніамін, Іван та Анна, у яких сьогодні День ангела. Бажаємо міцного здоров’я, достатку та звершення всіх сподівань.
13 квітня 1598 року місто Рожище отримало магдебурзьке право і власний герб ‒ «печать міську два хрести».
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Вітаємо їх, а також усіх, хто носить імена Інокентій, Йосип, Веніамін, Іван та Анна, у яких сьогодні День ангела. Бажаємо міцного здоров’я, достатку та звершення всіх сподівань.
13 квітня 1598 року місто Рожище отримало магдебурзьке право і власний герб ‒ «печать міську два хрести».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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