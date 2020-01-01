13 квітня на Волині: гортаючи календар

Олег Дмитрук (на фото), а також журналістка Юлія Стасюк.



Вітаємо їх, а також усіх, хто носить імена Інокентій, Йосип, Веніамін, Іван та Анна, у яких сьогодні День ангела. Бажаємо міцного здоров’я, достатку та звершення всіх сподівань.



13 квітня 1598 року місто Рожище отримало магдебурзьке право і власний герб ‒ «печать міську два хрести».

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