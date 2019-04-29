У Володимирі-Волинському підсвітили прожекторами костел Іоакима та Анни. ФОТО





Автор проєкту – дизайнер Андрій Гнатюк. Роботи виконали комунальники міста, -



За словами Андрія, костел – це центральна споруда, яка є окрасою Володимира. Раніше в темний час доби вона була непомітною. Освітлення споруди додало центру міста нового вигляду.



Як розповів Андрій Гнатюк БУГу, очікувана вартість проєкту була 44 тисячі гривень. Проте його вдалося значно здешевити – в 4 рази. Так замість світлодіодних ламп були використані металогалогенні лампи. Таких було закуплено і встановлено дві. Ці лампи дешевші та надійніші.



Проєкт також був здешевлений через те, що освітлення костелу вдалося підключити до мережі вуличного освітлення по “верхнім кабелям”. Дизайнер зазначив, що якщо відбуватиметься реконструкція площі, ці з’єднання доведеться сховати під землю.



Подібна підсвітка була раніше встановлена за власні кошти дизайнера під собором Різдва Христового. Як бачимо, говорить Андрій, ці лампи вони ще до цього часу освічують споруду.



Відтепер щовечора разом із увімкненням вуличного освітлення костел Іоакима і Анни в центрі Володимира буде підсвічений прожекторами.

























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